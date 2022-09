AVISO: Pressekonferenz mit Sozialminister Johannes Rauch, Elisabeth Hammer (BAWO) und Herwig Pernsteiner (GBV)

Wien (OTS) - Für fast 600 Menschen in Österreich war „zuhause ankommen“ seit Herbst 2021 ein direkter Weg aus der Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Damit erwies sich das Projekt als effektives Mittel, um Obdachlosigkeit nachhaltig entgegenzuwirken. Nun wird das Projekt mit einer Förderung des Sozialministeriums über rund 2,6 Millionen Euro fortgesetzt – und auf ganz Österreich erweitert. Im gesamten Projektzeitraum stellt das Sozialministerium damit über 5,2 Millionen Euro zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit zur Verfügung.

Über Erfolge im ersten Projektjahr, was nun geplant ist und was „zuhause ankommen“ für die langfristige Bekämpfung von Obdach- und Wohnungslosigkeit in Österreich bedeutet informieren Ihre Gesprächspartner:innen:





Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Elisabeth Hammer, BAWO-Obfrau

BAWO-Obfrau Herwig Pernsteiner, Verbandsobmannstellvertreter GBV-Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband





Thema: Mehr Mittel zur Bekämpfung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit

Datum: Donnerstag, 8. September 2022 um 9:00

Ort: Landeskulturzentrum Ursulinenhof, Saal A im Pressezentrum, OK-Platz 1, 4020 Linz





