Kreuzungssanierung mit Nebenanlagen in Plank am Kamp

LR Schleritzko: Weiterer Schritt zu mehr Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Die Kreuzung im Zuge der Landesstraßen L 1244 mit der B 34 in Plank am Kamp (Bezirk Krems-Land) wurde saniert, außerdem wurden auch bestehende Nebenflächen neugestaltet. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko sagte dazu kürzlich bei der offiziellen Verkehrsfreigabe: „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahme hier in Plank am Kamp ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.“

Bei der L 1244 wurde auf einer Länge von rund 80 Metern der gesamte Straßenaufbau inklusive Asphaltkonstruktion erneuert. Die Fahrbahn wurde entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und aufgrund der örtlichen Verhältnisse in einer Breite von bis zu 6,5 Metern ausgeführt. Die vorhandenen Nebenflächen wurden genutzt, um zwei Parkplätze zu errichten die in weiterer Folge mit E-Tankstellen ausgerüstet werden. Die Fahrbahnentwässerung wurde über die gesamte Bauloslänge erneuert. Im Sinne der Grünraumgestaltung erfolgt östlich der L 1244 oberhalb der Müllsammelstelle noch eine Bepflanzung mit Bäumen von der Marktgemeinde Schönberg am Kamp.

Die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung führten die Straßenmeisterei Langenlois und Baufirmen der Region durch, haben Mitte Juli begonnen und konnten nunmehr abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 93.000 Euro, wovon rund 63.000 Euro vom Land und 30.000 Euro von der Marktgemeinde Schönberg am Kamp getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

