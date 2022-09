Winzig/Bernhuber zur EVP-Jugendwoche: "Mehr Mitsprache für die Jugend, gemeinsam Lösungen finden"

Aktive Jugendteilhabe in Europa fördern - Einblicke in die EU-Politik, Vernetzungs- und Kontaktmöglichkeit für junge Menschen aus ganz Europa

Brüssel (OTS) - Zum Europäischen Jahr der Jugend 2022 findet von heute, Montag, bis Donnerstag, 8. September, die bisher größte Jugendveranstaltung der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament in Brüssel statt. "Unter dem Motto 'Deine Stimme, deine Zukunft, unser Auftrag' geben wir jungen Menschen aus ganz Europa Einblicke in die EU-Politik. Gemeinsam besprechen und beraten wir die Herausforderungen in unserem Europa der Gegenwart und Zukunft", sagen die ÖVP-Europaabgeordneten Angelika Winzig und Alexander Bernhuber. "Die Jugend ist unsere Zukunft in Europa und junge Menschen müssen daher bei Entscheidungen über die Zukunft viel stärker eingebunden werden und mehr Mitsprache erhalten", sagt Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament.

"Das ist eine großartige Chance, um jungen Europäerinnen und Europäern ein Sprachrohr zu geben und aktiv mit ihnen gemeinsame Lösungen zu erarbeiten", sagt Bernhuber, Jugendsprecher der ÖVP im Europaparlament und jüngster österreichischer Europaabgeordneter. "Die Besucherinnen und Besucher der EVP-Jugendwoche lernen die Abläufe und Mechanismen der EU-Gesetzgebung besser kennen und können mit Politikerinnen und Politikern der europäischen Institutionen über ihre Anliegen sprechen. Zudem ist die EVP-Jugendwoche eine exzellente Plattform für die Vernetzung von jungen und politisch Aktiven und Interessierten aus allen Teilen der Europäischen Union."

Zum Abschluss der Veranstaltung werden die besten Vorschläge von den Teilnehmenden im Plenarsaal des Europäischen Parlaments vorgestellt und zur Abstimmung gestellt. Das Siegerteam erhält die Möglichkeit, die EVP-Jugendagenda auf europäischer Ebene zu bestimmen. "Die Teilnehmenden leisten so einen großen Beitrag zur Europäischen Jugendpolitik und geben dringend nötige Impulse zur aktiven Teilhabe junger Menschen in der EU-Politik. Jugendpolitik aktiv zu fördern, ist der Schlüssel für Probleme der Gegenwart und der Zukunft", sagt Bernhuber.

Junge Europäerinnen und Europäer diskutieren heute und in den nächsten Tagen mit EU-Kommissaren, Abgeordneten des Europäischen Parlaments und Experten zu aktuellen Herausforderungen wie Teuerung, Energie, Datenschutz, Jugendarbeitslosigkeit, Mobilität, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Verteidigung und Desinformation. Unter den 450 europäischen Teilnehmenden sind auch 29 politisch aktive Österreicherinnen und Österreicher. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Angelika Winzig MEP, Tel.: +32-2-28-45763,

angelika.winzig @ ep.europa.eu



Dipl.-Ing. Alexander Bernhuber MEP, +32-2-28-45180

alexander.bernhuber @ ep.europa.eu



Wolfgang Tucek, EVP-Pressedienst, Tel.: +32-484-121431,

wolfgang.tucek @ ep.europa.eu