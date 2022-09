Niss: Pflichtfach "Digitale Grundbildung" wichtiger Schritt für die Zukunft

Digitalisierung stellt Schlüssel für Wissenserwerb, Kompetenz und einen starken Wirtschaftsstandort dar

Wien (OTS) - "Das Pflichtfach 'Digitale Grundbildung', das mit dem neuen Schuljahr startet, stellt einen richtigen und wichtigen Schritt für die Zukunft dar", betont Therese Niss, ÖVP-Sprecherin für Digitalisierung, Forschung und Innovation. So sei die Digitalisierung ein "wesentlicher Schlüssel" für den Wissenserwerb in den Schulen, eine hohe Kompetenz der Schülerinnen und Schüler sowie für einen starken Wirtschaftsstandort. Große Bedeutung komme selbstverständlich auch bestgeschulten Lehrkräften zu, "die wir mit ganzer Kraft unterstützen". Niss: "Diese Bundesregierung setzt die richtigen Prioritäten für eine erfolgreiche Entwicklung Österreichs. Das zeigen die Arbeit von Bildungsminister Martin Polaschek und auch das Staatssekretariat für Digitalisierung mit Florian Tursky an der Spitze."

Klar sei, dass der Bereich der Digitalisierung "ein Themenfeld ist, das sich stetig in Bewegung befindet". Umso wichtiger sei es, digitale Grundkompetenzen bereits im Schulalter breit zu vermitteln und so ein Fundament für die Nutzung digitaler Technologien zu schaffen, sagt Niss. "Der Pflichtgegenstand 'Digitale Grundbildung' ist mit dem heurigen Schuljahr Bestandteil des Unterrichts in den ersten drei Klassen in den Gymnasien und Mittelschulen. Davon werden die Schülerinnen und Schüler in Österreich breit profitieren", unterstreicht die ÖVP-Mandatarin, die abschließend sagt: "Unser Ziel ist es, die Digitalisierung generell zu stärken, über ein Unterrichtsfach hinaus – dieses stellt auf diesem Weg einen wichtigen Meilenstein dar." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at