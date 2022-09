Inflation & Kaufkraftverlust lassen Handelsumsätze in Q2 2022 um -3,3% einbrechen. KfZ-Handel verliert mit -17,3% massiv

LEH kämpft mit Umsatzrückgang von -5,1%. Starke Verluste auch im Möbel- und Elektrohandel. eCommerce-Boom vorbei. Energiekostenzuschuss & Reformen jetzt!

Wien (OTS) - Der österreichische Handel musste im zweiten Quartal 2022 laut Statistik Austria einen inflationsbereinigten Umsatzrückgang von -3,3% verkraften. Im Lebensmitteleinzelhandel liegt das Minus bei -5,1%, im KfZ-Handel sogar bei-17,3%. Der preisbereinigte Halbjahresvergleich 2022 (vs. 1. HJ 2021) zeigt für den gesamten Handel keine Umsatzveränderung. Allerdings hatten die heimischen (Non-Food-)Handelsbetriebe im ersten Halbjahr 2021 bis zu 8 Lockdown-Wochengeschlossen. Daher wird hier tatsächlich ein dickes Minus verzeichnet.

Situation im KfZ-Handel dramatisch

"Der Handel verzeichnete heuer im zweiten Quartal in fast allen Warengruppen deutliche Verluste aufgrund der multiplen Krisen, die einen massiven Kaufkraftrückgang ausgelöst haben. Das dickste Minus hat der Autohandel, bei dem die Umsätze in Q2 im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Fünftel eingebrochen sind. Für die Branche ist das ein Kahlschlag sondergleichen. Im Lebensmitteleinzelhandel zeigt das Minus von 5,1 Prozent deutlich, dass sich drei Viertel aller Menschen inflationsbedingt auf den Kauf günstiger Lebensmittel beschränken müssen", bilanziert Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

"Die neuesten Zahlen der Statistik Austria und das jüngste Konsumbarometer des Handelsverbandes bestätigen die dramatische Lage im Handel, auf die wir seit Monaten hinweisen. 83 Prozent der Bevölkerung bereitet die Teuerung große Sorgen. Bereits ein Viertel der Menschen hat Konsumschulden, ein Fünftel muss sich auf den Kauf lebensnotwendiger Güter beschränken. Die Verdoppelung der Insolvenzen ist ein erstes Resultat dieser Effekte. Wenn die Politik nicht rasch gegensteuert, droht 6.000 Handelsbetrieben bis Jahresende die Schließung", so der Sprecher des österreichischen Handels.

Investitionsstopp bei 60% der KMU Händler

Bereits jetzt ist klar, dass viele Geschäfte des nicht-lebensnotwendigen österreichischen Handels im dritten und vierten Quartal 2022 einen Überlebenskampf führen werden. Der Flächenschwund im Non-Food-Handel – minus 500.000 Quadratmeter in 2021 – wird sich heuer wegen der Energiekrise und der Teuerungswelle eklatant beschleunigen.

Laut einer bundesweiten Befragung des Handelsverbandes werden im Gesamtjahr 2022 42% der österreichischen Händler aufgrund der explodierenden Kosten für Strom und Gas einen Verlust erwirtschaften, wobei insbesondere KMU-Betriebe betroffen sind. 60% der kleinen und mittelgroßen Handelsbetriebe haben bereits mit einem Investitionsstopp reagiert.

Onlinehandel: Boom vorbei

Hinzu kommt: "Selbst der Onlinehandel, unser Wachstumskaiser in der letzten Dekade und gallisches Dorf während des ersten Coronapandemie-Jahres, kommt inflationsbedingt ins Straucheln. Im zweiten Quartal 2022 sind die Umsätze hierzulande um 4,8 Prozent eingebrochen. Der eCommerce-Boom ist bis auf weiteres vorbei", sagt Will.

HV fordert Energiekostenzuschuss für alle Händler, Aktivierung von Arbeitskräftepotential und Gebührenstopp

Fazit: Die Energie-Krise, der Ukraine-Krieg, die höchste Inflationsrate seit 1975, der schwache Euro und die pandemiebedingten Kapazitätseinschränkungen in Asien stellen für den österreichischen Handel, der in Österreich 600.000 Mitarbeiter:innen beschäftigt, eine existenzielle Bedrohung dar. Die Herausforderungen werden sich 2023 noch verstärken, wenn die Energiepreiserhöhungen bei den Konsument:innen und Unternehmer:innen voll schlagend werden und die verfügbare Kaufkraft weiter sinkt. 6.000 Händler geben an bis Jahresende zu schließen, daher braucht es eine zeitnahe politische Reaktion auf diese Ausnahmesituation, auch um Stadt- und Ortskerne zu erhalten.

Der HV empfiehlt:

Energiekostenzuschuss für alle Handelsbetriebe

Umfassende Arbeitsmarktreform , um dem Personalmangel entgegenzuwirken

, um dem Personalmangel entgegenzuwirken Durchgängige Abgaben- und Gebührenreform (u.a. Abschaffung der Mietvertragsgebühr)

(u.a. Abschaffung der Mietvertragsgebühr) Weitere substanzielle Senkung der Lohnnebenkosten zur Entlastung der österreichischen Unternehmen

