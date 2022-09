Kostelka: Pensionserhöhung notwendiger denn je!

Mit wem hat Plakolm telefoniert? Mit Ex-Kanzler Schüssel?

Wien (OTS) - Seit heute Früh laufen die Telefone im Pensionistenverband heiß. Der Grund: Die Aussage der ÖVP-Staatssekretärin Plakolm in der heutigen Ausgabe der „Kronen Zeitung“, dass sie „von vielen älteren Leuten die Rückmeldung bekomme, dass sie keine Pensionserhöhung brauchen“.

Pensionistenverbands-Präsident Dr. Peter Kostelka: „Unfassbar diese Realitätsverweigerung! Wir stehen bei fast 20 Prozent Teuerung beim wöchentlichen Einkauf, die Preise für Haushaltsenergie gehen durch die Decke, die Lage ist existenzbedrohend! Und dann behauptet ein ÖVP-Regierungsmitglied, dass keine Pensionserhöhung notwendig ist. Daher liebe Frau Plakolm – hier ist die Realität: Die 2,2 Millionen Pensionistinnen und Pensionisten, die Hälfte davon übrigens mit Pensionen unter 1.100 Euro, brauchen sehr wohl eine Pensionserhöhung, und zwar eine kräftige! Deshalb hat der Pensionistenverband auch 10 Prozent Plus gefordert! Und bitte hören Sie auf, einen Generationenkonflikt zu schüren. Die Pensionen sind keine Geschenke des Staates, sondern sind überwiegend durch Beiträge eines langen Erwerbslebens gedeckt! Und: 75 Prozent der Pensionen fließen direkt in die Wirtschaft zurück und stützen damit die Jobs der Jungen, die restlichen 25 Prozent gehen durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge an den Staat zurück. Apropos Staat: Der Staatszuschuss zu den Pensionen ist finanzierbar, wenn man weiß, dass laut dem aktuellen Budgetvollzug die Bruttosteuern im Zeitraum von Jänner bis Juli dieses Jahres bei 57,3 Milliarden Euro und damit um 6,8 Milliarden Euro (plus 13,5 Prozent) über dem Vorjahreszeitraum lagen. Hören Sie endlich auf, die Pensionistinnen und Pensionisten anzugreifen. Die dramatische Teuerung muss von den Jungen und Älteren gemeinsam bekämpft und bewältigt werden.“

Kostelka abschließend: „Mit wem hat die Frau ÖVP-Staatssekretärin Plakolm eigentlich wirklich telefoniert, dass sie glaubt zu wissen, dass die Pensionisten keine Pensionserhöhung wollen? Mit Ex-Kanzler Schüssel?“

