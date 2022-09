SPÖ-Deutsch zu Plakolm: Pensionen müssen kräftig erhöht werden – Altersarmut darf in Österreich keinen Platz haben!

SPÖ-Bundesgeschäftsführer kritisiert Ungerechtigkeit bei Einmalzahlungen – „Ich bekomme von vielen Leuten die Rückmeldung, dass sie die ÖVP nicht brauchen!“

Wien (OTS/SK) - Mit scharfer Kritik an den jüngsten Äußerungen aus der ÖVP zum Thema Pensionserhöhung reagiert heute, Montag, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. „Die Preise sind so stark gestiegen wie seit fast 50 Jahren nicht mehr: Wohnen, Essen, Energie – alles wird immer teurer. Die Pensionist*innen in Österreich sind von diesem Preiswahnsinn besonders betroffen“, so Deutsch, der es als „unverantwortlich und schäbig“ bezeichnet, dass Staatssekretärin Plakolm schon wieder einen Generationenkonflikt heraufbeschwört und versucht, die junge gegen die ältere Generation auszuspielen. Die durchschnittliche Pension von Frauen liegt in Österreich bei gerade einmal 1.150 Euro: „Für diese Pensionistinnen braucht es selbstverständlich eine kräftige Pensionserhöhung“, sagt Deutsch. Denn: „Das Leben in Österreich muss leistbar sein. Altersarmut darf in unserem Land keinen Platz haben!“ Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer ruft Kanzler Nehammer auf, sich endlich unmissverständlich zur Erhöhung der Pensionen zu bekennen. „Die türkis-grüne Regierung darf die Pensionist*innen in Österreich nicht noch länger im Stich lassen!“, sagt Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Ich bekommen von vielen Leuten die Rückmeldung, dass sie die ÖVP nicht brauchen!“, sagt Deutsch, der es als „bodenlose Frechheit“ bezeichnet, dass die türkis-grüne Regierung bei den Einmalzahlungen für Pensionist*innen eiskalt kürzt. Die vollen 500 Euro bekommt nur, wer eine Pension von 1.200 Euro bis 1.800 Euro erhält. „Von den rund 2,4 Millionen Pensionist*innen bekommen nur 500.000 Personen den vollen Bonus“, so Deutsch, der betont, dass Menschen mit einer Pension von 700 Euro monatlich nicht einmal 100 Euro erhalten. „Diese Regelung ist Ausdruck der sozialen Kälte der türkis-grünen Regierung“, so Deutsch. (Schluss) ls/bj

