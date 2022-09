Toto: Fünffachjackpots bei Dreizehner und Zwölfer

Es geht um 30.000 Euro bzw. um 16.000 Euro

Wien (OTS) - Kein Dreizehner und kein Zwölfer – dieses Spielchen wiederholte sich am vergangenen Wochenende zum bereits fünften Mal hintereinander. Was wenig verwundert, da in der Runde 35B gleich neun Spiele mit Tipp 2 endeten, während es nur vier Heimsiege und fünf Unentschieden gab. Damit wartet in der nächsten Runde beim Dreizehner ein Fünffachjackpot mit rund 30.000 Euro, und auch ein Fünffachjackpot beim Zwölfer mit rund 16.000 Euro.

Auch in der Torwette gehen die Jackpots im ersten und im zweiten Rang in eine weitere Runde, da es wiederum weder einen Tipp mit fünf richtigen noch mit vier richtigen Ergebnissen gegeben hat.

Annahmeschluss für die Runde 36A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 35B

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 22.716,27 – 30.000 Euro warten 5fach JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 12.266,79 1 Elfer zu EUR 1.272,60 16 Zehner zu je EUR 102,00 21 5er Bonus zu je EUR 32,30

Der richtige Tipp: 2 X 2 X X / 2 2 2 1 2 2 1 1 X 2 1 2 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 26.457,60 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.284,58 Torwette 3. Rang: 20 zu je EUR 25,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 160.834,65

Torwette-Resultate: 0:1 2:2 +:+ 1:1 1:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at