22. Bezirk: Saxophonist Tom Mueller & Band im „Stadl“

Wien (OTS) - Der vielseitige Saxophonist Tom Mueller kommt mit seiner Kapelle am Freitag, 9. September, in den „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Um 19.00 Uhr geht das Konzert los. Mueller spannt einen Liederbogen vom „Old School Rhythm and Blues“ bis hin zum „Rock der 50er und 60er“. Diese Musik-Show hat das Motto „Sax First, Talk Later“ und das ist auch der Titel der letzten CD von Tom Mueller. Organisator des Abends ist der Verein „Kulturfleckerl Eßling“. Der Eintritt ist gratis. Spenden der Besucher*innen sind erwünscht. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868, E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at.

Dem routinierten Ensemble „Tom Mueller & Band“ gehören neben dem Leiter die 3 kongenialen Instrumentalisten Valentin Oman (Piano), Karol Hodas (Bass) und Peter Müller (Schlagwerk) an. Zuhörer*innen sollen die geltenden Corona-Regelungen beachten. Von Jazz, Soul und Electronic bis zum Rock’n Roll erstreckt sich Muellers großes Repertoire. Der erfolgreiche Saxophonist und Arrangeur widmet sich besonders gern dem guten alten „Rhythm & Blues“. Mannigfaltige Auftritte in Klubs (606 Club London, etc.) und auf Festivals (Jazz Ascona, u.v.a.), etliche Konzerte mit prominenten Musik-Kolleg*innen wie Dana Gillespie oder Red Holloway sowie mehrere Auszeichnungen (2009: Austrian Blues Award, u.a.) dürfen nicht unerwähnt bleiben. Von Kennern erhielt Mueller reichlich Lob für sein Album „That’s Alright“. Mehr Infos über den Künstler holen Interessierte bei der Obfrau des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi, ein: Telefon 0699/180 646 40, E-Mail kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Saxophonist Tom Mueller:

www.muellertom.com

Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“:

www.kulturfleckerl.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse