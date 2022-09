Suchan-Mayr/Dworak: „Erste Punkte des SPÖ NÖ-KinderPROgramms sollen umgesetzt werden!“

Vehemenz der SPÖ NÖ zahlt sich aus: Eintrittsalter in NÖ Kindergärten soll auf 2 Jahre gesenkt und Gruppengrößen verkleinert werden

St. Pölten (OTS) - Im Jänner 2022 haben die SozialdemokratInnen ihr KinderPROgramm für Niederösterreich präsentiert und seitdem vehement auf dessen Umsetzung gedrängt! Nach den heutigen Gesprächen zwischen SPÖ, ÖVP und FPÖ steht fest, dass nun erste Punkte dieses PROgramms umgesetzt werden sollen, berichten die Familiensprecherin der SPÖ NÖ, LAbg. Mag. Kerstin Suchan-Mayr und NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak:

„Langsam aber sicher kommt Bewegung in die Sache: Das Eintrittsalter in die NÖ Landeskindergärten soll nun auf 2 Jahre gesenkt werden – damit einhergehend wird auch endlich eine Lücke geschlossen, da der Kündigungs- und Entlassungsschutz 4 Wochen nach dem 2. Geburtstag des Kindes endet. Es sind erste Punkte der Sozialdemokratie, die nun erfüllt werden sollen, nächste Schritte müssen jedoch folgen!“

Umgesetzt und beschlossen werden sollen diese ersten Schritte in einer der kommenden Landtagssitzungen, wie aus dem Arbeitsgespräch hervorging. Auch wenn es von der ÖVP NÖ auch erste Signale gibt, dass die Kleinkindbetreuung billiger werden soll, so fordern Suchan-Mayr und Dworak weiterhin eine kostenlose Nachmittagsbetreuung in den NÖ Landeskindergärten und die Erfüllung der ViF-Kriterien! Das heißt Kindergärten sollen mindestens 45 Stunden pro Woche und an 4 Tagen in der Woche mind. 9,5 Stunden geöffnet sein sowie maximal 25 Schließtage im Jahr aufweisen.

Suchan-Mayr und Dworak abschließend: „Wir werden weiter vehement für Niederösterreichs Familien kämpfen und nicht damit aufhören, solange das KinderPROgramm für NÖ nicht zur Gänze umgesetzt wurde! Denn der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung im Leben eines Menschen und qualitativ hochwertige vorschulische Bildungs- und Betreuungseinrichtungen haben zur Folge, dass auch die späteren Bildungs- und Erwerbskarrieren unserer Jüngsten deutlich besser verlaufen. Zusätzlich gilt es in der aktuellen Situation, die Familien in unserem Bundesland endlich finanziell und organisatorisch zu entlasten – die Kinderbetreuung in Niederösterreich muss gratis werden! Ein erster Etappenerfolg ist für die Kinder und deren Eltern heute gelungen, wir sind jedoch noch lange nicht am Ziel!“

