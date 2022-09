"An Eurem Kragen klebt IHR Blut"

Der VGT startet offiziell seine Kampagne für ein pelzfreies Europa im Rahmen der EU-Bürger:innen-Initiative „Fur Free Europe“ und veranstaltet dazu eine fesselnde Aktion

Wien (OTS) -

Wann: Mittwoch, 7. September, 10:30 – 11:30

Wo: Stephansplatz, 1010 Wien

Was: Um auf die grenzenlose Grausamkeit der Pelzindustrie aufmerksam zu machen, werden fünf Aktivist:innen via Bodypainting in Füchse verwandelt. Sie sind in einen tristen Käfig eingesperrt und leiden an blutigen Wunden. Einem der Füchse wird (symbolisch) das Fell abgezogen.

Jedes Jahr werden Millionen von Tieren in der Europäischen Union nur deswegen getötet, um ihr abgezogenes Fell möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Zusätzlich fluten Pelzimporte die Regale jener Länder, die wie Österreich das Töten von Tieren für ihren Pelz bereits verboten haben.

Um dieses Grauen endlich zu beenden, haben sich zahlreiche europäische Tierschutzorganisationen zusammengeschlossen. Mit der EU-Bürger:innen-Initiative „Fur Free Europe“ fordern sie ein EU-weites Verbot von Pelztierfarmen und ein Verkaufsverbot von Zuchtpelzprodukten in der EU. Mit der beschriebenen Aktion am Stephansplatz sorgt der VGT für einen starken Auftakt der Kampagne in Österreich.

Url: https://vgt.at/presse/news/2022/news20220905mn.php

EBI für ein pelzfreies Europa Jetzt unterschreiben

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

Denise Kubala, MSc.

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at