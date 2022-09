Der Interalp Innovation Day kommt!

Nicht verpassen - DIE Herbstmesse für die Hotellerie voller spannender Marketing - Themen, innovativer Keynotes und erfolgreicher Software Tools!

Warum sollten Sie dabei sein?



Der Interalp Innovation Day zielt darauf ab, Hotelbetrieben im Bereich des online Marketing und Vertriebs eine hochwertige Informationsplattform zu bieten.



Hoteliers finden an einem Tag und an einer Location eine Vielzahl von innovativen Software- und Dienstleistungsanbietern, die allesamt Partner der Interalp Touristik sind, und damit auf Herz und Nieren auf ihre Seriösität und Qualität geprüft wurden.



Interalp Touristik nutzt diesen Event als Gastgeber, um Sie, die Hotelleriebranche, über TOP Neuheiten rund um unsere Software, Fortbildung und Beratung vorzustellen. Wir haben einiges in Planung, was es verdient, in einem besonderen Rahmen präsentiert zu werden, was würde sich da besser eigenen als unser Innovation Day?

Coming soon by Interalp...

- Webbox 3.0 (eine völlig neue, technisch versiertere Version unserer Buchungsstrecke!)

- Angebots-Tool als erweiterbares Feature unserer Webbox

- Neues Karriereleiter Kursangebot zu Social Media, Web Technik und Vertriebs-Software

- Erweiterte Beratungs-Leistung des Teams zur besseren Kalkulierbarkeit von Zimmerpreisen und Hotelinvestments



Eine Auswahl innovativer Aussteller sowie spannende Keynotes erwartet Sie!

Am 29.9. werden Sie sich umfassend zu Themen wie Social Media Marketing, SEO, Yield Management, Benchmarking, Gästebindung, Gästekommunikation, PMS, Gutschein-Service, Web-Programmierung und Metasearch informieren können. Die Aussteller stehen für Fragen zur Verfügung und zeigen Ihnen gerne indvidiuelle Möglichkeiten für Ihr digitales Marketingkonzept auf.



Sie dürfen also gespannt sein - der Interalp Innovation Day ist Ihr Sprungbrett, um weiterhin die Nase vorne zu haben, wenn es um digitales Marketing geht!

Interalp Innovation Day

Datum: 29.09.2022, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Kultur Quartier, Eingang über Theaterplatz 1

Theaterplatz 1, 6330 Kufstein, Österreich

Url: https://www.interalp-touristik.com/innovation

Interalp Innovation Day Teilnehmeranzahl ist limitiert - seien Sie schnell Hier anmelden

