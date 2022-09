Mode, Schein und Sein: die „Ö1 Fashion Week“ von 10. bis 18. September

Wien (OTS) - Mode ist Kommunikation, und deshalb machen Kleider Leute - nach wie vor. 23 Sendungen über Mode, Schein und Sein sind im Rahmen der „Ö1 Fashion Week“ von 10. bis 18. September zu hören. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/fashionweek.

Im Mittelpunkt der redaktionellen Erkundungen der „Ö1 Fashion Week“ stehen unter anderem die Geschichte und Logik des Systems Mode und einzelner Kleidungsstücke, die Bedingungen der Produktion von Bildern und Stoffen, die kulturellen, ökonomischen und anthropologischen Kontexte dieses sich selbst am Laufen haltenden, ebenso bunt schillernden wie sozial komplexen Systems. Den Auftakt machen am Samstag, den 10. September die „Hörbilder“ (9.05 Uhr) mit dem Porträt einer Modeikone: „Lagerfeld“, ein Rückblick auf das Leben und die Karriere des 2019 verstorbenen Modeschöpfers. Ab 13.00 Uhr geht es in „Le week-end“ um Modeschöpfen mit Musik von Lester Bowie, Francois Couperin, Frederic Chopin, The Eeels, The Kinks, Fred Astaire und anderen.

Am Sonntag, den 11. September ist in „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) der Beitrag „Mit Goldfäden durchzogen und mit Kartoffeln bedruckt – Die Moden der Messgewänder“ zu hören, die „Spielräume Spezial“ (17.10 Uhr) thematisieren, wie Musiker/innen Modetrends gesetzt haben.

„Getragene Geschichte in vier Kleidungsstücken“ ist Thema des „Radiokolleg“ von Montag, den 12. bis Donnerstag, den 15. September jeweils um 9.05 Uhr. Sich mit Kleidung oder Mode zu beschäftigen, wird gerne als oberflächlich, verspielt, unvernünftig abgetan. Flitter eben, ohne Substanz und bedeutungslos. Dabei steckt Kleidung voller Bedeutung. Kleidung ist Kommunikation. Und wie man nach Paul Watzlawick nicht nicht kommunizieren kann, so plappern auch die Dinge, die wir auf Haut und Haar tragen unentwegt. Sie erzählen von Normen, von politischen und sozialen Veränderungen, von Distinktion, davon wer dazugehört und wer nicht, von Geschlechter-, Ethnizitäts-oder Klassengrenzen, und vor allem von der Überschreitung dieser Grenzen. Das „Radiokolleg“ macht sich anhand der vier Kleidungsstücke Anzug, Jogginghose, BH und Dirndl auf, diesen Grenzen und ihren Überschreitungen nachzuspüren. „Des Cis“ (11.30 Uhr) widmet sich von Montag, den 12. bis Freitag, den 16. September unter dem Titel „Die Mode der Klassik“ Bühnenoutfits, Kleidervorschriften und Uniformen.

„Kleider machen Leute - schon immer!“

Mozart plante seine Konzertgarderobe bis ins kleinste Detail, Wagner hatte ein Faible für feinste Seide – „Die Garderobe der Musik“ steht im Mittelpunkt von „Anklang“ (10.05 Uhr) am Montag, den 12. September. „Praxis“ beschäftigt sich am Mittwoch, den 14. September ab 16.05 Uhr mit „Fast Fashion: Mode für den Müll“ und besucht unter dem Titel „Faszination Vintage“ das Caritas-Lager am Wiener Mittersteig. Was schon die Kleidung der Römer und Bronzezeit-Menschen über ihre soziale Stellung aussagte, ist Thema der „Ö1 Kinderuni“ mit dem Titel „Kleider machen Leute - schon immer!“ – am Donnerstag, den 15. September ab 16.40 Uhr. Am Freitag, den 16. September stellt „Kontext“ (9.05 Uhr) u. a. das Buch „Die Geburt der Mode: Eine Kulturgeschichte der Renaissance“ von Ulinka Rublack vor und „matrix“ (19.05 Uhr) beschäftigt sich damit, wie Technologie die Modebranche fairer und grüner machen könnte.

Am Samstag, den 17. September bringen die „Hörbilder“ ab 9.05 Uhr das Doppelporträt „Im Namen der Schönheit“ über die großen Konkurrentinnen Helena Rubinstein und Elizabeth Arden. „Hütet Euch – Hutmoden und die Musik“ mit Randy Newman, Charlie Chaplin, Cecile Chaminade, Clement Janequin u. a. ist Thema von „Le week-end“ ab 13.00 Uhr. „La vie en vogue“ von Elodie Pascal aka Elisabeth Putz steht ab 14.00 Uhr auf dem Programm des „Ö1 Hörspiels“. In der DLR-Produktion aus dem Jahr 2013 über das Leben der Top-Models wirken Alice Dwyer, Emily Cox, Friederike Kempter, Nora Abdel-Maksoud, Megan Gay, Harvey Friedman u. a. mit. Die Autorin, die auch Regie führte, lässt Models und Exmodels, aber auch Booker, Designer und Agenten über Faszination und Gewalt der Welt der Mode zu Wort kommen und verwebt Dokument und Fiktion zu einem Hörspiel. Ab 17.05 Uhr gehen in der „Diagonal“-Ausgabe „Kleidung, Körper, Kapital“ die jungen Ö1-„Follow me“-Radiomacher/innen den Fragen nach, wie sehr Mode heute Diversität reflektiert, was Gesellschaftsgruppen, Körperformen und Geschlechteridentitäten betrifft; wie zukunftsfit die Modeindustrie ist und wie Jugendliche aus migrantischen Familien Mode einsetzen, um ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Den Abschluss der „Ö1 Fashion Week“ macht am Sonntag, den 18. September „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) mit den Beiträgen „Wo sich Fashion und Religion vereinen - Die Moden des Hijab“ und „Dem Geheimnis Raum geben - Der Bühnen- und Kostümbildner Christof Cremer“. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/fashionweek.

