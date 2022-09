Workshops Finanzwissen für Frauen – jetzt anmelden!

Die Partner Bank feiert heuer ihr 30. Jubiläum und legt das Augenmerk auf die Wissensvermittlung.

Linz (OTS) - Die Vorsorgebank initiiert gemeinsam mit der TwoWings Stiftung Workshops für Frauen, um deren Finanzbildung zu erweitern.

Workshops im September in Linz

Im September werden zwei Workshop-Termine in Linz angeboten, die Know-how für Financial Well-Being rund um Investments und Vorsorge bereitstellen. Auch die Bedeutung von Sachwerten, dem Edelmetall Gold sowie Nachhaltigkeit und Zukunft werden Themenschwerpunkte sein.

Lisa Sigl, Landesvorsitzende-Stellvertreterin von Frau in der Wirtschaft OÖ, erörterte im Rahmen der 30-Jahr Feier die Sachlage: „Die Pensionsschere trifft Frauen besonders hart. Im Durchschnitt haben Frauen 40% weniger Pension als Männer. 49,6%, also jede zweite Frau in Österreich, ist teilzeitbeschäftigt. Österreich belegt damit EU-weit Platz 4. Ich begrüße die Initiative der Partner Bank und TwoWings sehr. Es ist wichtig, dass für diese Tatsachen ein Bewusstsein geschaffen wird und geeignete Rahmenbedingungen für Frauen in der Wirtschaft geschaffen werden“, sagt.



Termine

Linz, Goethestraße 1a, Partner Bank Akademie, EG

Donnerstag, 15. September 2022, 9 bis 13 Uhr

Freitag, 16. September 2022, 13 bis 17 Uhr





Nähere Infos und Anmeldungen: Frau Maga Silke Pell: +43 (0)732/69-65-641, E-Mail: pes @ partnerbank.at

www.partnerbank.at

