Sofortige Preisdeckelung für Grundnahrungsmittel: gurkerl.at reagiert auf kritische Preiserhöhungen

Wien (OTS) - Laut Statistik Austria ist der Verbraucherpreisindex im August um 9,1 Prozent (1) im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auch die Lebensmittelpreise sind innerhalb eines Jahres um bis zu 120 Prozent (2) teurer geworden. gurkerl.at reagiert auf diesen dramatischen Preisanstieg mit einer sofortigen und langfristigen Preisobergrenze für ausgewählte Grundnahrungsmittel. Mindestens bis Ostern 2023 deckelt Wiens größter Online-Supermarkt die Preise für Butter, Öl, Mehl, Brot, Milchprodukte, Eier, Schinken und Toilettenpapier.

Die Lebensmittelpreise steigen seit Monaten rasant an – in Kombination mit steigenden Wohn- und Energiepreisen stellt diese Entwicklung viele Haushalte in Österreich bereits jetzt vor schwerwiegende Herausforderungen. gurkerl.at hat sich daher dazu entschieden zu reagieren und die Preise der Grundnahrungsmittel im Warenkorb zu Lasten seiner Marge zu deckeln – und zwar längerfristig.

„ Wir sind ein verantwortungsbewusstes Unternehmen und wollen es unseren Kund:innen in diesen besonders herausfordernden Zeiten leichter machen. Viele sind über die hohen Lebenshaltungskosten im kommenden Winter besorgt. Aus diesem Grund haben wir viel nachgedacht, welche Möglichkeiten wir haben, um Preiserhöhungen zu minimieren und das Einkaufen nicht nur für die Umwelt, sondern besonders auch für das Börserl nachhaltiger zu gestalten. Eine davon ist die Preisgarantie für ausgewählte Grundnahrungsmittel. Wir versprechen, dass wir die Preise ausgewählter Grundnahrungsmittel zumindest bis Ostern nicht erhöhen werden “, erklärt Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at.

Die Preise ausgewählter Nahrungsmittel stiegen im Jahresvergleich im Schnitt um rund 12,2 Prozent (3), Sonnenblumenöl ist hierzulande sogar um 125 Prozent (2) teurer als noch vor einem Jahr. Weitere Preissteigerungen in den nächsten Wochen und Monaten sind nicht ausgeschlossen. Darum bietet gurkerl.at jetzt einen garantierten Höchstpreis auf ausgewählte Grundnahrungsmittel, zumindest bis Ostern und trotz des sprunghaften Preiswachstums.

Lebensmittel mit garantierter Preisobergrenze auf gurkerl.at:

Dacello Toastschinken € 2,39

Sunny Sonnenblumenöl € 2,99

Wiener Feinkristallzucker € 0,99

Schrot & Korn Weizenmehl Universal € 0,99

Butter € 2,59

Eier aus Bodenhaltung M € 2,49

Gurkerl’s Hausbrot € 1,59

Miil Fettarme Milch 1,5 % € 1,29

Miil Emmentaler € 2,09

Miil Joghurt Natur 3,7 % € 0,25

Moddia Küchenrolle 4 Rollen 64 Blatt / 3-lagig € 2,49

Moddia Toilettenpapier 10 Rollen / 3-lagig € 3,39

Der Preis für jedes Produkt gilt je Stück.

