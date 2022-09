MORGEN, PK: Start der Bundespräsidentschaftswahl für Menschen ohne österreichischen Pass

„Pass Egal Wahl“ erstmals auch an zahlreichen Schulen

Wien (OTS) - Anlässlich der Bundespräsidentschaftswahl startet SOS Mitmensch gemeinsam mit Kooperationspartner*innen eine österreichweite „Pass Egal Wahl“ gegen den Wahlausschluss von 1,4 Millionen Menschen. Bis zum 4. Oktober werden in allen Bundesländern Wahllokale öffnen, in denen hier niedergelassene Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft symbolisch ihre Stimme für die Kandidaten der Bundespräsidentschaftswahl abgeben können. Anschließend wird das Wahlergebnis bekanntgegeben. Erstmals beteiligen sich auch zahlreiche Schulen in ganz Österreich an der Aktion. Auf der Pressekonferenz erzählen der seit 35 Jahren in Österreich lebende und vom Wahlausschluss betroffene Prof. Selim Aslan und die in Österreich geborene und ebenfalls betroffene Isabelle Obeya, warum ihnen demokratische Beteiligung ein großes Anliegen ist. Der HS-Prof. für politische Bildung Georg Lauß erklärt die negativen Auswirkungen des zunehmenden Wahlausschlusses auf politische Bildung und Demokratieerziehung. SOS Mitmensch-Geschäftsführerin Gerlinde Affenzeller berichtet über das Projekt „Pass Egal Wahl in Schulen“, das in zahlreichen Schulen österreichweit stattfinden wird.

Wann: Dienstag, 6. September, 10.00 Uhr

Wo: SOS Mitmensch, Zollergasse 15/2, 1070 Wien

TeilnehmerInnen: Prof. Selim Aslan, Isabelle Obeya, HS-Prof. Mag. Dr. Georg Lauß, Gerlinde Affenzeller, Alexander Pollak

Die Vertreter*innen der Medien sind sehr herzlich eingeladen.

