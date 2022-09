Grüne Wien/Malle, Stadler zu Schulstart: Trotz Lehrer:innenmangel - viel Kraft und Erfolg!

Wien (OTS) - “Wir wünschen allen Schüler:innen und Kolleg:innen, die, so wie wir, heute in das neue Schuljahr starten, viel Kraft, Erfolg und Durchhaltevermögen! Nach den letzten zweieinhalb äußerst schwierigen Schuljahren, in denen Pädagog:innen Unglaubliches geleistet haben, starten wir heuer glücklicherweise wieder halbwegs normal in das Schuljahr. Alles Gute dafür”, wünschen die Bildungssprecher:innen der Grünen Wien, Julia Malle und Felix Stadler, die selbst auch Lehrer:innen sind.

Getrübt wird der Schulstart leider vom immer größer werdenden Lehrer:innenmangel. Viele Schulen haben Probleme, alle Stellen zu besetzen, einige Kolleg:innen müssen enorme Überstunden leisten und viele Schulen stehen heuer schon aufgrund des Lehrer:innenmangels vor großen Herausforderungen. “Stadtrat Wiederkehr muss endlich dafür sorgen, dass dieser eigentlich so schöne Beruf wieder attraktiver wird, dass Lehrerinnen an Wiens Pflichtschulen arbeiten wollen und dass jede Schule genug Lehrer:innen hat. Wenn Stadtrat Wiederkehr Bildungsgerechtigkeit tatsächlich ein Anliegen ist, muss er rasch nachhaltige Lösungen gegen den Lehrer:innenmangel finden”, so Malle und Stadler abschließend.

