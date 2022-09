Polizisten und Freiwillige sorgen für Sicherheit am Schulweg

Innenminister Karner dankt Polizistinnen und Polizisten sowie freiwilligen Schülerlotsinnen und Schülerlotsen

Wien (OTS) - „Tausende Polizistinnen und Polizisten sind Tag für Tag in ganz Österreich zur Schulwegsicherung eingesetzt und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit“, sagt Innenminister Gerhard Karner anlässlich des Schulbeginns am 5. September 2022. „Ich danke den Polizeibediensteten dafür, dass Sie auf Schulwegen zur Sicherung der Schülerinnen und Schüler im Einsatz stehen.“ Der Innenminister ergänzte: „Ich möchte aber auch den zahlreichen freiwilligen Schülerlotsinnen und Schülerlotsen danken, die bei jedem Wetter und jeder Witterung für die Sicherheit der Kinder am Schulweg sorgen.“

Schulwegsicherung in Österreich

Täglich stehen tausende Polizistinnen und Polizisten sowie Freiwillige (Eltern, Großeltern etc.) auf Schulwegen zur Sicherung im Einsatz. Es finden Geschwindigkeitskontrollen in der Nähe von Schulen und Kindergärten statt und es werden insbesondere die Einhaltung der Gurtenpflicht und die Kinderbeförderung kontrolliert.

Fahrradprüfung und Verkehrserziehung

Bei der Verkehrserziehung in Volksschulen und Kindergärten werden jährlich etwa 300.000 Kinder erreicht. In den 4. Klassen werden auf freiwilliger Basis Radfahrprüfungen angeboten. Es wird dabei der technische Zustand der Fahrräder überprüft und es werden Tipps zur richtigen Beherrschung des Fahrrades gegeben.

Schulbeginn im Osten Österreichs ist der 5. September 2022. Allein 2021 wurden mehr als 360 Kinder in Österreich am Schulweg bei Unfällen verletzt. Richtiges Verhalten am Schulweg in Verhaltenstipps unter „Weiterführende Dokumente“.

