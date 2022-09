ORF III am Montag: Fünfte Ausgabe der „Sommer(nach)gespräche“ zu ÖVP-Parteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer

Und: „ORF III Themenmontag“ mit Kabaretthighlights von Josef Hader

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Montag, dem 5. September 2022, eine neue Ausgabe der diesjährigen „Sommer(nach)gespräche“ (22.30 Uhr) zum Auftritt von ÖVP-Parteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer in den ORF-„Sommergesprächen“ (20.15 Uhr, ORF 2). Davor stehen mit „Im Keller“ und „Im milden Westen“ zwei Klassiker von Kabarettist Josef Hader auf dem Programm. Im Vorabend beantwortet „MERYN am Montag“ außerdem Fragen zum Thema Schnarchen.

ORF III zeigt im Vorabend eine neue Folge der Call-in-Sendung „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) zum Thema Schnarchen. ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn beantwortet gemeinsam mit dem HNO-Arzt Dr. Robert Pavelka die Fragen der Zuseher/innen.

Der „ORF III Themenmontag“ widmet sich im Hauptabend dem Kabarettisten Josef Hader: In einer Aufzeichnung von „Im Keller“ (20.15 Uhr) aus dem Grazer Orpheum im Jahr 1994 schaut er dem „Kreativbereich“, dem Dampfbad seiner Generation und ihrem vermeintlichen Weltwissen auf die Finger.

Ab 21.05 Uhr schaut sich Josef Hader in „Wir waren jung und brauchten das Geld“ gemeinsam mit Peter Fässlacher Ausschnitte aus seinem Frühwerk an und erinnert sich an den Beginn seiner Karriere.

Danach folgt mit „Im milden Westen“ (21.20 Uhr) ein unvergessliches Programm aus dem Wiener Spektakel 1987: Hader führt mit bissiger Sozialkritik die rote Politik der Vranitzky-Jahre vor und parodiert unter anderem Helmut Zilk, Hannes Androsch und Hugo Portisch, den ein flotter Moderator im Stil einer Popsender-Talkshow launig-unterhaltsam zur Mitschuld Österreichs am Zweiten Weltkrieg befragt.

Ab 22.30 Uhr analysiert ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher in der fünften Ausgabe der „Sommer(nach)gespräche“ gemeinsam mit Expertinnen und Experten den Auftritt von ÖVP-Parteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer im zuvor in ORF 2 stattgefundenen ORF-„Sommergespräch“. Zu Gast sind diesmal Maria Rauch-Kallat (ehem. ÖVP-Generalsekretärin), Christoph Badelt (Präsident des Fiskalrates), Andreas Koller (stv. Chefredakteur, Salzburger Nachrichten), Guido Tartarotti (Kolumnist, Kurier) und Raffaela Singer (ORF-III-Innenpolitikexpertin).

