ORF-1-Quizformate „Smart10“ und „Q1“ starten in den Herbst – mit neuen Folgen, Rekordgewinnen und Specials

Ab 5. September wochentags ab 17.55 Uhr

Wien (OTS) - Zum Start in die Herbstsaison stehen neue Folgen, Rekordgewinne und Specials bei den beiden eigenproduzierten ORF-1-Quizformaten auf dem Programm. Ab Montag, dem 5. September 2022, melden sich wochentags Caroline Athanasiadis mit „Smart10 – Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ (17.55 Uhr) und Oliver Polzer mit „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ (18.45 Uhr) mit neuen Folgen zurück. „Smart10“ zelebriert Halloween und Weihnachten mit Spezialsendungen. Und auch „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ hat Grund zu feiern: Mitte Dezember wird die 500. Folge der Quizsendung ausgestrahlt – happy Jubiläum!

„Smart10“ mit Halloween- und Weihnachts-Special

Neben neuen Folgen präsentiert Quizmasterin Caroline Athanasiadis in „Smart10 – Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ (Montag bis Freitag, 17.55 Uhr) zusätzlich zwei Specials: Die Halloween-Folge (31. Oktober) zeigt sich im schaurig-lustigen Design und widmet sich inhaltlich Kürbisgewächsen, Film-Geistern und Ereignissen, die sich in der Vergangenheit an einem 31. Oktober zugetragen haben. In der Weihnachtsfolge (23. Dezember) wird es fröhlich-festlich und es stellt sich unter anderem die Frage: Wer kennt die Texte der klassischen österreichischen Weihnachtslieder am besten? Und wie immer gilt: Allgemeinwissen, gutes Teamwork, Taktik und Risikoeinschätzung führen zum Erfolg. In jeder Ausgabe von „Smart10“ treten zwei Zweierteams im Wissenscheck gegeneinander an. Sie müssen pro Frage abwechselnd bis zu zehn Optionen richtig lösen – das heißt zum Beispiel, sie in die richtige Reihenfolge bringen oder zehn Fragen mit Ja/Nein beantworten. Das beste Team bekommt am Ende der Sendung das erspielte Geld und stellt sich in der nächsten Folge neuen Herausforderinnen und Herausforderern.

„Q1 Ein Hinweis ist falsch“ feiert die 500. Sendung

Bei diesem Quiz werden keine Fragen gestellt! Vier Hinweise führen zur gesuchten Antwort. Aber Achtung, denn einer davon ist falsch. Zwei Kandidat/innen spielen gemeinsam als Team und versuchen die richtige Antwort zu finden – mit Konzentration, Kombination und einer Portion Wissen. Moderator Oliver Polzer präsentiert ab 5. September wieder neue Folgen von „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ (Montag bis Freitag, 18.45 Uhr). Und ein Jubiläum steht bevor: Mitte Dezember geht die 500. Ausgabe der Sendung on Air.

Wer sein Wissen unter Beweis stellen möchte, kann sich auf tv.ORF.at für die beiden Quizsendungen bewerben:

https://tv.ORF.at/kontakt/quiz-anmeldeformulare100.html

