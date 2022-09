Industrie: Mehr Tempo bei Weiterentwicklung des europäischen Strommarktdesigns notwendig

IV-GS-Neumayer: Rascheres Agieren der EU-Kommission erforderlich – Temporäre Reform des Preisbildungsmechanismus auf Strommärkten dringend geboten

Wien (OTS) - Die sich weiter verschärfende Dramatik auf den Strommärkten erfordert nun rascheres Vorgehen der EU-Kommission. Aussagen und Medienberichte über die Vorbereitungen des Sonder-Energieministertreffens kommende Woche, lassen hier leider nur auf wenig Ambition schließen. Eine Anpassung der Preisbildung auf den Strommärkten solle demnach erst mittelfristig erfolgen, sprich im Zuge mehrmonatiger Prüfungen und Verhandlungen.

So wie gestern im Fünf-Punkte-Plan der IV präsentiert, wäre es aus Sicht der Industrie essentiell, rasch eine punktuelle Anpassung der Preisbildung auf den Strommärkten vorzunehmen. „Diese kann von temporärer Natur sein, um das Grundprinzip der marktbasierten Strompreisbildung nicht zu konterkarieren.“, erklärt Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV). In jüngster Zeit hat die EU gezeigt, dass die formalrechtliche Revision entsprechender EU-Verordnungen in dringenden Fällen durchaus rasch vollzogen werden kann.

„Angesichts der sich zuspitzenden Situation auf den Energiemärkten, erwarten wir uns daher, dass die EU-Kommission konsequent bleibt und entschlossen agiert, um die explosionsartige Entwicklung der Energiepreise einzudämmen.“, so Neumayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Marlena Mayer

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2315

marlena.mayer @ iv.at

https://www.iv.at/medien