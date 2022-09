TCL stärkt seine Innovationen im Bereich Premium Home Theater und Smart Appliances mit Ankündigungen auf der IFA 2022-Pressekonferenz

Hongkong (ots/PRNewswire) - TCL stellt eine neue, preisgekrönte Produktlinie für intelligente Lebensstile vor und bekräftigt sein Engagement für Nachhaltigkeit.

TCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, hielt eine globale Pressekonferenz auf der IFA 2022 in Berlin ab und präsentierte seine neuesten Innovationen, darunter eine neue Flaggschiff-Soundbar RAY-DANZ, eine XL-Kollektion von Mini-LED- und QLED-Fernsehern in Europa und die neuesten Waschmaschinen der Energieklasse A. TCL präsentierte auch seine neuesten Sportsponsoring- und Nachhaltigkeitsengagements. Durch kontinuierliche Innovation und Investitionen in die Entwicklung neuer Technologien wächst TCL weiter und erweitert das Potenzial, weitere Aspekte des täglichen Lebens zu verändern und einem riesigen und vielfältigen Kundenstamm auf der ganzen Welt ungeahnte Werte zu bieten. Für weitere TCL-Neuheiten auf der IFA, klicken Sie bitte hier.

Ein erstklassiges, immersives Heimkinoerlebnis bieten

TCL ist jetzt weltweit die Nummer 2[1]unterdenLCD-FernsehernundhältdieSpitzenpositioninvielenSchlüsselmärkten.InzwischengehörendieSmart-TVsvonTCLinmehrals20LändernundRegionenzudenTop5nachMarktanteilundUmsatzvolumen.AlsführendesUnternehmenderUnterhaltungselektronikundeinederweltweitmeistverkauftenMarkenistTCLbestrebt,denVerbrauchernnochmehrinnovativePremium-Fernseheranzubieten.