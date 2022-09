2. Bezirk: Fahrbahnsanierung in der Oberen Augartenstraße

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Dienstag, dem 6. September 2022, mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Oberen Augartenstraße zwischen Untere Augartenstraße und Castellezgasse sowie an der Kreuzung Untere Augartenstraße/Leopoldsgasse im 2. Bezirk. Die Instandsetzungsmaßnahmen sind aufgrund von Zeitschäden notwendig.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten in der Oberen Augartenstraße zwischen Untere Augartenstraße und Castellezgasse erfolgen tagsüber von 12. September bis voraussichtlich 30. September. Während dieses Zeitraums wird die Obere Augartenstraße als Einbahn in Richtung Taborstraße geführt. Der Gegenverkehr, inklusive der Autobuslinie 5B, wird über Taborstraße, Tandelmarktgasse, Leopoldsgasse und Untere Augartenstraße umgeleitet.

An den Kreuzungsplateaus Untere Augartenstraße/Leopoldsgasse, Untere Augartenstraße/Obere Augartenstraße und Obere Augartenstraße/Malzgasse finden die Arbeiten nachts von 20 Uhr abends bis 5 Uhr Früh im Zeitraum von 6. bis voraussichtlich 9. September statt. Die Kreuzungsplateaus sind während der Bauzeit in der Nacht gesperrt, die betroffenen Straßen werden als Sackgassen bis zu den Baustellen ausgebildet.

Örtlichkeit der Baustelle: 2., Obere Augartenstraße zwischen Untere Augartenstraße und Castellezgasse und Kreuzung Untere Augartenstraße/Leopoldsgasse

Baubeginn: 06. September 2022

Geplantes Bauende: 30. September 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

