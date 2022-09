Reminder/AVISO: Kogler/Mayer präsentieren vera* - Vertrauensstelle gegen Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport

Wien (OTS) - Das BMKÖS lädt Vertreter:innen der Medien herzlich zur Pressekonferenz am 06.09.2022 um 9:30 Uhr zur Präsentation von „vera* - Vertrauensstelle gegen Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport“ in die Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 13, TOP 6, 1100 Wien, ein.

Das kontinuierliche Engagement gegen Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport ist zentraler Schwerpunkt des BMKÖS. Die neue geschaffene unabhängige Anlaufstelle berät Betroffene und setzt sich für Aufklärung und Prävention ein.

Das Pressegespräch wird auch im Livestream übertragen.





Teilnehmer:innen:

Werner Kogler, Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Andrea Mayer, Staatssekretärin für Kunst und Kultur

Ulrike Kuner – Vertreterin von vera* Kunst und Kultur

Christa Prets – Vertreterin von vera* Sport

BMKÖS präsentiert vera* - Vertrauensstelle gegen Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport

Datum & Uhrzeit:

Dienstag, 06. September 2022 um 9:30 Uhr

Ort: TOP 6

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 13, 1100 Wien, Österreich

Anmeldungen bitte an ina.gayed@bmkoes.gv.at





Wir freuen uns auf Ihr Kommen.





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. (FH) Michael Weiß

Pressesprecher der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6648479043

michael.weiss @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at