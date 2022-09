WKÖ-Trefelik: „Klimabonus ist Chance für Einzelhandel, auch für KMU“

1,3 bis 1,4 Millionen Personen erhalten Bonus in Form von Sodexo-Gutscheinen - Handelsobmann rät Betrieben, sich rasch bei Sodexo zu registrieren

Wien (OTS) - Aktuell startet der Versand des Klimabonus in Form von Sodexo-Gutscheinen. Diese erhalten jene 1,3 bis 1,4 Millionen in Österreich lebenden Personen, die kein Konto bei Finanz-Online hinterlegt haben. „Für den Einzelhandel ist das eine Chance, von dieser Anti-Teuerungsmaßnahme der Regierung zu profitieren. Es reicht eine Registrierung bei Sodexo, um diese Chance zu nutzen. Das funktioniert sehr einfach, ich habe es für mein Geschäft selbst schon gemacht“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Er rät vor allem KMU, sich rasch anzumelden: „Sodexo-Partner können Unternehmen jeder Größe werden. Gerade jene Händler, die nach wie vor unter den Corona-Folgen sowie den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine leiden, haben dadurch die Möglichkeit, zusätzliche Umsätze zu generieren. Beim Klimabonus-Netzwerk dabei zu sein, lohnt sich also in jedem Fall“, so Trefelik.

Neben Händlern können sich übrigens auch andere Betriebe, darunter Gastronomiebetriebe, Friseure und andere persönliche Dienstleister, registrieren. Eile ist aber vor allem deshalb geboten, weil bei der Registrierung bis 31.10.2022 günstigere Konditionen gelten. Anmeldung und Infos über die Vorteile des Klimabonus-Netzwerks unter https://www.sodexo.at/klimabonus-akzeptieren (PWK335/DFS)

