Bezirksmuseum 15: Spaziergang „A little bit...“ am 3.9.

Anmeldung: 0664/249 54 17 und bm1150@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Die ehrenamtlich tätigen Bezirkshistoriker*innen des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) laden zu einer Führung am Samstag, 3. September, ein. Dazu erklärt Museumsleiterin Brigitte Neichl: „Spazieren Sie mit uns durch den Bezirk – Von der Volkshochschule in der Schwendergasse bis in die Reindorfgasse“. Der aufschlussreiche Rundgang mit der Kulturvermittlerin Erika Trdy fängt um 15.00 Uhr an. Ausgangspunkt ist die Volkshochschule Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Schwendergasse 41). Gegen 16.30 Uhr endet der Streifzug. Ein fixer Betrag wird von den Teilnehmer*innen nicht verlangt. Gegen Spenden haben die Organisator*innen keinen Einwand. Info und Anmeldung: Telefon 0664/249 54 17. Gleichfalls möglich ist eine Reservierung per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

Die spannende Tour hat den Titel „A little bit of Rudolfsheim-Fünfhaus: Von der Volkshochschule bis ins Graffiti-Land“. Das Publikum wird um Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen ersucht. Wer ein „Smartphone“ besitzt, soll es mit Kopfhörern zur Führung mitnehmen. Erika Trdy ist Expertin für Theater, Film, Medien plus Kommunikation. Die Fachfrau berichtet den Spaziergänger*innen zum Beispiel über die Vergnügungsbetriebe von Carl Schwender und über den populären Volkssänger Edmund Guschelbauer, benannt als „Alter Drahrer“. Informationen zum Museumsbetrieb (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, Exponate, Podcast-Party, Drehbuch-Lesung, u.a.) finden Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.

