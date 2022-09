OFF Global stellt zwei neue Notebooks der Marke Nokia vor: Nokia PureBook Fold und Nokia PureBook Lite

Berlin (ots/PRNewswire) - OFF Global, das französische Startup, das die internationale1 Lizenz zur Herstellung von Nokia-Laptops besitzt, kündigt rechtzeitig zur IFA heute zwei neue Modelle an, nämlich Nokia PureBook Fold und Nokia PureBook Lite.

Das Nokia PureBook Fold bietet mehr Auswahl und Flexibilität in einem neuen, eleganten Design und vereint Produktivität und Mobilität in einem Gerät. Es bietet sowohl im Tablet- wie auch im Laptopbetrieb eine Reihe von Anwendungen, die speziell für Schüler und Jugendliche unterwegs, im Klassenzimmer oder zu Hause entwickelt wurden. Das Nokia PureBook Lite ist ein schlanker Allrounder mit wichtigen Funktionen für Arbeit und Unterhaltung für die ganze Familie vom Streaming über Surfen bis hin zu Hausaufgaben. Dazu ist es in vielen ansprechenden Farben erhältlich.

Nokia PureBook Fold: Zwei Welten, ein Gerät

Schlicht und einfach vielseitig Das Nokia PureBook Fold passt sich im Laptop- oder Tabletbetrieb an jede Situation an, sei es zu Hause oder unterwegs. Mit einem 14,1-Zoll-Touchscreen, einem schlanken 18,6mm-Zoll-Design und einem Gewicht von 1,66 kg ist das Nokia PureBook Fold der perfekte Begleiter in der Schule, unterwegs oder im Urlaub.

Schlicht und einfach effizient Ausgestattet mit Windows 11, einer Tastatur, einem Touchpad und USB-Anschlüssen ist das Nokia PureBook Fold so konzipiert, dass man überall produktiv sein kann. Mit 8 GB RAM und einer Festplatte mit 128 GB bietet es die volle Prozessorleistung und Speicherkapazität eines Laptops in flexibler Form. Dank Windows Hello und Fingerabdruck-Authentifizierung bleibt der Zugriff auf das Nokia PureBook Fold sicher. Mit dem immersiven FHD-14,1-Zoll-Edge-to-Edge-Display des Nokia PureBook Fold und zwei integrierten Lautsprechern erreicht die Unterhaltung ein neues Level. So wird das Ansehen einer Lieblingsserie oder das Streamen des neuesten Blockbusters noch unterhaltsamer.

Nokia PureBook Lite: Der Must-Have-Laptop für Familien

Schlicht und einfach Das neue Nokia PureBook Lite mit Windows 11, 8 GB RAM und 128 GB Festplatte eignet sich zum Streamen, Surfen, Chatten und Lernen und ist damit ideal für die ganze Familie oder als erstes persönliches Notebook. Der FHD-Bildschirm, das große Touchpad, die Akkulaufzeit von 8,5 h2 und die Fingerabdrucksicherheit durch Windows Hello sorgen auch bei PC-Einsteigern für ein benutzerfreundliches Erlebnis. Mit der Möglichkeit, den Gerätespeicher über den praktischen Micro-SD-Steckplatz zu erweitern, gibt es viel Platz für Hausaufgaben oder das Familienfotoalbum.

Schlicht und einfach stilvoll Das Nokia PureBook Lite hebt sich durch seine Linienführung und das schmale Gehäuse mit einem stilvollen und eleganten Look von der Masse ab. Mit der Ausführung in Rot, Blau oder Dunkelgrau steht ein Nokia PureBook Lite für jeden Geschmack zur Verfügung.

Nokia PureBook: Dreifache Auswahl

Das Anfang des Jahres angekündigte Nokia PureBook Pro, das für private und professionelle Anwender geeignet ist, wird nun durch zwei neue Laptops, das Nokia PureBook Fold und das Nokia PureBook Lite, ergänzt. Sie bieten damit eine Auswahl an Nokia PureBook Laptops für vielerlei Ansprüche und Geldbörsen. Das Nokia PureBook Pro, Nokia PureBook Fold und Nokia PureBook Lite werden vom 2. bis 6. September 2022 im Rahmen der IFA auf dem Nokia-Stand, Halle 6.2, Stand 105, präsentiert.

Preis und Verfügbarkeit

Nokia PureBook Fold 14,1 Zoll ist in Frankreich ab September in den Farben Schwarz, Rot und Blau ab 549 € erhältlich

Nokia PureBook Lite 14,1Zoll ist in Frankreich ab September in den Farben Schwarz, Rot und Blau ab 449 € erhältlich.

Informationen zur Verfügbarkeit in anderen Ländern folgen; bleiben Sie mit OFF Global oder Nokia-Kanälen auf dem Laufenden, um die neuesten Updates zu erhalten.

Weitere Informationen zum Nokia PureBook Fold finden Sie unter: https://www.nokia.com/shop/laptops/nokia-purebook-fold

Weitere Informationen zum Nokia PureBook Lite finden Sie unter: https://www.nokia.com/shop/laptops/nokia-purebook-lite-141

ÜBER OFF GLOBAL

OFF Global mit Hauptsitz im französischen Lyon ist ein unabhängiges Unternehmen, das 2020 gegründet wurde, um Laptops der Marke Nokia unter einer internationalen exklusiven Markenlizenz von Nokia (außer Indien) zu entwickeln, herzustellen und zu verkaufen. OFF Global ist eine Tochtergesellschaft der Investmentgesellschaft OFF Financière et Participations. Nokia ist ein eine eingetragene Marke der Nokia Corporation.

Vertriebsanfragen: sales @ off.global

Medien-Assets: https://www.off.global/media

Website von OFF Global: https://nokia.off.global/

1Außer Indien.

2Im Flugzeugmodus (WLAN und Bluetooth ausgeschaltet), Ansehen eines lokal gespeicherten Videos oder Ausführen von grundlegenden Verwaltungsaufgaben bei einer Bildschirmhelligkeit von 50 %

