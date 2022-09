Update zu den am Waldrand gefundenen Katzenbabys

Lochen/Seekirchen (OTS) - Aufgrund der Medienberichte zu den vier am Waldrand gefundenen Katzenbabys (www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220901_OTS0070) wurde die Tierschutzorganisation PFOTENHILFE gestern von einer Frau kontaktiert, die angab, dass es sich hierbei um die Babys einer scheuen Katze handle, die sie auf einem nahegelegenen Pferdehof seit einiger Zeit mitfüttere. Die Mutterkatze habe den Wurf in einem hohlen Baumstumpf wenige Meter vom Fundort abgelegt. PFOTENHILFE-Chefin Johanna Stadler dazu: "Wir haben Lebendfallen, mit denen wir jedes Jahr hunderte Streunerkatzen fangen und kastrieren lassen. Wenn man uns also rechtzeitig informiert hätte, wären die Babys bei uns in Sicherheit zur Welt gekommen und die Familie nicht getrennt worden."

Mitarbeiter der PFOTENHILFE haben noch gestern Abend eine Falle aufgestellt, um die Mutterkatze einzufangen und wieder mit ihren Kindern zusammenzuführen. Erfreulicherweise geht es den drei Mädchen und dem Buben, die von der PFOTENHILFE mit dem Flascherl aufgezogen werden, gut.



