"So schwer, so leicht": Estefania veröffentlicht nächsten Hit (FOTO)

Neue Musik der 20-jährigen Sängerin

Videodreh in neuen Folgen der "Wollnys" zu sehen

Estefania: "So schwer, so leicht" ab 02. September 2022 digital auf allen Kanälen erhältlich

Die 20-jährige Sängerin und Wollny-Tochter Estefania schwimmt weiterhin auf der Erfolgswelle und veröffentlicht nach ihrem letzten Sommerhit direkt die nächste Single. "So schwer, so leicht" erscheint am Freitag, 02. September 2022, bei EL CARTEL MUSIC und ist auf allen digitalen Kanälen erhältlich.

Nach ihrem gefeierten Auftritt bei der Schlagerinsel 2022 in Gelsenkirchen legt die junge Künstlerin Estefania direkt nach. Etwas ruhiger als ihr letzter Hit "Sommerliebe" und doch direkt ins Ohr geht "So schwer, so leicht".

Mit ihrer neuen Single drückt Estefania aus, wie manches, das zu Anfang schwierig erscheint, einem doch leichter fällt, wenn man einmal auf dem richtigen Weg angekommen ist. Sie singt über eine Person, die sie gerne vergessen will und gehen lässt.

In der aktuellen Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" nimmt das Musiktalent die Zuschauerinnen und Zuschauer mit hinter die Kulissen des Videodrehs und ihrer musikalischen Arbeit. Doch der Dreh steckt voller Überraschungen... Ausgestrahlt wird die Folge am 07. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Estefania ist mittlerweile durchaus angekommen im Deutsch-Pop-Business: Ihre Streamingzahlen gesamt auf Spotify befinden sich im zweistelligen Millionenbereich. Was das Leben noch alles für sie bereit hält, darf sie sich also nicht nur in ihrer jetzt erscheinenden Single, sondern auch im wahren Leben fragen.

Estefania - "So schwer, so leicht" erscheint am 02. September 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Universal.

