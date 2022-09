8. Bezirk: Verlängerung der Ausstellung „FÜR DAS KIND“

Dauer: 4.9. bis 2.10. , Info via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Die traditionelle „Sommer-Pause“ des Bezirksmuseums Josefstadt (8., Schmidgasse 18) endet am Samstag, 3. September. Ab Sonntag, 4. September, ist das Museum wieder offen. Die erst bis Ende Juni angesetzte Sonder-Ausstellung „FÜR DAS KIND“ wird verlängert. Noch bis Sonntag, 2. Oktober, ist eine Besichtigung möglich. Mit Aufnahmen von Reisekoffern und deren Inhalten plus Gravuren von Zitaten der NS-Opfer in Glas, ruft diese Schau den Besucher*innen die Transporte von Kindern nach England während der NS-Zeit in Erinnerung. Der Titel der Ausstellung stand auf einem Kleiderhaken. Zu sehen ist der Rückblick jeweils Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (18.00 bis 20.00 Uhr). Immer ist der Eintritt gratis, Spenden werden angenommen. Mehr Infos: Telefon 403 64 15 bzw. E-Mail bm1080@bezirksmuseum.at.

Das Publikum wird um Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen gebeten. Rosie Potter und Patricia Ayre sind die Kurator*innen der nachdenklich machenden Schau. Betreut wird das Projekt von der „Agentur Milli Segal“. 1938/1939 reisten tausende jüdische Kinder nach England und waren dort vor den Nationalsozialisten in Sicherheit. Auskünfte dazu per E-Mail: info@millisegal.at.

Allgemeine Informationen:

Agentur Milli Segal: www.millisegal.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

