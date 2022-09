AVISO: Einladung zur Verleihung der Emma Goldman Awards für Feminismus- und Ungleichheitsforschung

Die FLAX Foundation zeichnet europäische Wissenschaftler:innen für herausragende Leistungen im Bereich der Feminismus- und Ungleichheitsforschung aus, das IWM vergibt Fellowships

Wien (OTS) - Am Dienstag zeichnet die niederländische FLAX Foundation sieben Wissenschaftler:innen aus Europa für herausragende Leistungen in der Feminismus- und Ungleichheitsforschung aus. Die Verleihung der hochdotierten Emma Goldman Awards findet am Institut für die Wissenschaften vom Menschen statt. Zwei der Preisträger:innen erhalten zudem die Möglichkeit zu einem Forschungsaufenthalt am renommierten Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

Das Besondere: Die Gewinner:innen wiederum können Nachwuchswissenschaftler:innen für den Emma Goldman Snowball Award im Folgejahr nominieren. Bei der Veranstaltung am Dienstag werden daher zusätzlich zu den sieben Emma Goldman Award-Gewinner:innen auch sieben Wissenschaftler:innen mit dem Emma Goldman Snowball Award ausgezeichnet.

Die FLAX Foundation und das IWM laden Medienvertreter:innen zur Preisverleihung.

Mit Vorträgen von:

Sara Garbagnoli , Feministin, Soziologin, Emma Goldman Preisträgerin 2021

Asli Vatansever, Soziologin, Bard College Berlin

“This Is the Closest I’ll Ever Get To Being the Next Marx!”, or How Exile Makes You Funnier.

Wann: Dienstag, 6. September, 18:00 Uhr

Wo: Institut für die Wissenschaften vom Menschen

Spittelauer Lände 3, 1090 Wien





Um Anmeldung unter iwm-pr @ iwm.at wird gebeten.

Live-Stream der Emma Goldman Awards 2022: Hier klicken.

Über die Emma Goldman Awards

Um innovative Forschung zu feministischen Themen und Ungleichheitsfragen zu fördern, verleiht die niederländische FLAX Foundation jedes Jahr den Emma Goldman Award (dotiert mit EUR 50.000) und den Emma Goldman Snowball Award (dotiert mit EUR 10.000) an Wissenschaftler:innen aus Europa. Die Awards wurden 2020 im Gedenken an die feministische Aktivistin Emma Goldman (1869-1940) ins Leben gerufen. Emma Goldman gilt als eine der wichtigsten Protagonist:innen des US-amerikanischen Anarchismus und der Friedensbewegung. Jedes Jahr werden zwei Preisträger:innen des Emma Goldmann Awards zudem Fellowships am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien (IWM) verliehen. Weitere Informationen zur FLAX Foundation unter: www.flax-foundation.net und zum IWM unter: www.iwm.at

