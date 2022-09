Bundesjugendvertretung zum Schulstart: Teuerung darf nicht auf Kinder abgewälzt werden

BJV fordert Kindergrundsicherung und Anpassung der Schulbeihilfe, um Armutsanstieg zu verringern.

Wien (OTS) - Der Beginn des neuen Schuljahres bereitet vielen Eltern schlaflose Nächte, weil sich immer weniger die teuren Schulstartpakete leisten können. Aus Sicht der Bundesjugendvertretung (BJV) müssen daher weitere Maßnahmen gesetzt werden, die Familien entlasten. „Die Einmalzahlungen, die Familien erhalten, schaffen zum Teil akut Abhilfe, jedoch reichen sie für die Finanzierung von Lernmaterialien und Schulveranstaltungen oft nicht aus. Die Inflationsanpassung der Familienbeihilfe muss daher rasch umgesetzt werden und auch bei anderen Sozialleistungen braucht es Nachbesserungen. Bei der Valorisierung hat die Regierung die Schulbeihilfe nicht mitbedacht. Eine Reform ist dringend notwendig“, betont BJV-Vorsitzende Fiona Herzog.

Stärkste Armutsgefährdung bei jungen Menschen



Kinder und Jugendliche sind die Altersgruppe, die schon vor den Krisen am stärksten von Armut bedroht war. „Jedes 5. Kind ist schon jetzt von Armut betroffen oder bedroht. Familien, die bereits am finanziellen Limit leben und jeden Euro zweimal umdrehen müssen, trifft die Teuerung am stärksten - sie können einfach nirgendwo mehr einsparen. Wir dürfen nicht zusehen, wie immer mehr junge Menschen in die Armut rutschen. Die Einführung einer Kindergrundsicherung darf nicht länger aufgeschoben werden“, warnt Herzog.

Psychische Gesundheit weiter problematisch



Durch die Pandemie gibt es für Schüler*innen bereits genug Herausforderungen zu meistern, jetzt darf nicht die Teuerung zur Existenzbedrohung werden. „Viele Kinder und Jugendliche müssen sich darauf konzentrieren, Lerninhalte aus den vergangenen Jahren aufzuholen“, erklärt BJV-Vorsitzender Sabir Ansari. Drohende Einsparungen bei Schulveranstaltungen und Lehrpersonal sieht die BJV deshalb besonders kritisch. „Jugendliche haben aufgrund der Pandemie unter vielen Einschränkungen gelitten. Ausreichend beheizte Klassenzimmer, psychologische Unterstützung an Schulen und Schulausflüge – all das muss ermöglicht werden, um die Lücken der vergangenen Jahre zu schließen. Die Regierung darf auf keinen Fall eine weitere Verschlechterung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen riskieren”, appelliert der BJV-Vorsitzende.

