Ich BIMs: Die Wiener Anwaltschaft fährt Straßenbahn

Wien (OTS) - Die Rechtsanwaltskammer Wien startet elektrisiert in den Herbst. Pünktlich zum Schulbeginn rollt eine Straßenbahn-Garnitur im RAK-Design aus der Remise der Wiener Linien. Drei Monate lang ist sie in Wien unterwegs. Die Botschaft: Die Rechtsanwaltschaft ist stark für Sie! RAK-Präsident Univ-Prof. Dr. Michael Enzinger: „Rechtlicher Rat in schwierigen Zeiten für die Wienerinnen und Wiener.“

Zuerst die Pandemie, jetzt die Teuerung und hohe Energiepreise. Die Wienerinnen und Wiener hatten es schon leichter. Grund genug für die RAK Wien, die Serviceleistungen der Kammer stärker vor den Vorhang zu holen. Neben der Standesvertretung und den Anliegen seiner Mitglieder ist es eine Kernaufgabe der Rechtsanwaltskammer, sich um den Rechtsstaat zu kümmern.

„Egal, ob Erste Anwaltliche Auskunft, Klientenservice, Anwaltssuche oder Fragen zum Treuhandbuch: Die Rechtsanwaltschaft ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Das haben wir auch beim Thema Gewalt und Hass im Netz mit unserer Bewusstseinskampagne an Wiener Schulen in diesem Jahr bewiesen“, sagt Michael Enzinger.

Serviceleistungen sind Kernaufgabe der RAK

Wenn es etwa um die Erste Anwaltliche Auskunft geht, können sich derzeit 50 Ratsuchende pro Tag von Montag bis Mittwoch für eine kostenlose erste telefonische Beratung anmelden. Diese findet zwischen 17 und 19.30 Uhr statt. Die Menschen werden dabei von Mitgliedern aus dem Kreis der Wiener Rechtsanwaltschaft angerufen und maximal 15 Minuten lang betreut.

In diesem Zusammenhang ist auch die Anwaltssuche über die Website der RAK Wien von großer Bedeutung. Die Strafrechtsinitiative an den Wiener Schulen wird jetzt im Herbst fortgesetzt. Auch darauf wird im Zuge der Straßenbahn-Aktion verwiesen. Denn inhaltlich sind auf der Straßenbahn Themen zu sehen, welche die Menschen von jung bis alt in ihrem Alltag berühren. Von Internet-Betrug über Hass im Netz, das Recht auf eine Anwältin oder einen Anwalt, Hilfe im Krisenfall, Vorsorge und Testament.

Enzinger: „Rechtliche Klärung verhindert Kosten“

„Meine Anwältin, mein Anwalt soll zum Angreifen sein. Wir sind immer für Sie da. Und selbst im Krisenfall wird es stets eine Möglichkeit geben, wo die Rechtsanwaltschaft den Betroffenen bei den Kosten unserer Arbeit entgegenkommen kann. Klar ist: Rechtssicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Rechtliche Klärung verhindert aber auf Sicht oftmals die Anhäufung von Kosten“, sagt Enzinger abschließend.

Mit der „BIM“ werden tausende Menschen mit unterschiedlichen Rechtsfragen im öffentlichen Raum erreicht. „Passend zu den aktuellen gesellschaftlichen Themen hat die Rechtsanwaltskammer Wien mit dem Branding des ULF eine perfekte Wahl getroffen, um über ihre Services zu informieren“, ist sich auch Andrea Groh, Chief Sales Officer bei Gewista sicher.

Über die RAK Wien

Die Rechtsanwaltskammer Wien ist die Standesvertretung der in Wien niedergelassenen Rechtsanwälte. Aufgabe der RAK Wien ist neben der Vertretung der Interessen der Mitglieder die Begutachtung von Gesetzen, die Erstellung von Gutachten sowie die Überwachung der Einhaltung der Berufspflichten (Disziplinarrecht).

