IFA 2022: Dreame Technology stellt den europäischen Verbrauchern eine breite Palette innovativer Reinigungsprodukte vor

Berlin (ots/PRNewswire) - Dreame Technology („Dreame"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Haushaltsreinigungsgeräte, stellt seine branchenführenden Technologien und Produkte vom 2. bis 6. September auf der IFA 2022 in Berlin den europäischen Kunden vor. Dreame, dessen Reinigungsprodukte auf den europäischen Märkten sehr beliebt sind, stellt auf der Messe seine fortschrittlichen Technologien vor, um die Bedürfnisse der europäischen Anwender besser zu verstehen.

Für Dreame ist die Messe ein Schaufenster für neue Produkte und eine wichtige Gelegenheit zum Austausch mit Brancheninsidern. Die Teilnahme an der Messe ist auch ein wichtiger Schritt für die globale Entwicklung der Marke.

Dreame präsentiert auf der IFA Produkte aus drei Hauptkategorien: Reinigungsroboter, Nass- und Trockensauger sowie kabellose Stielstaubsauger. Die neuesten Produkte des Unternehmens läuten eine neue Ära der vollautomatischen Haushaltsreinigung ein, dank seines Innovationserfolges mit leichten Motoren und Technologien wie AI Action und DualBoost 2.0 und mehr.

Das Highlight auf dem Dreame IFA-Stand ist der neue Flaggschiff-Roboter: DreameBot L10s Ultra. Der DreameBot L10s Ultra ist in der Lage, eine vollständig automatisierte, handfreie Reinigung durchzuführen. Mit der fortschrittlichen Motorentechnologie von Dreame und dem exklusiven DualBoost 2.0 sorgt der DreameBot L10s Ultra für eine gründliche Reinigung und verfügt über verschiedene Funktionen, darunter Staubsaugen, Wischen, automatische Staubaufnahme, Moppwaschen, Mopptrocknen, Wassernachfüllen und Hinzufügen von Reinigungslösung. Die großen Staubbeutel mit einem Fassungsvermögen von 3 Litern ersparen dem Benutzer das Entleeren des Staubbeutels für etwa 2 Monate.

Mit der fortschrittlichen AI Action von Dreame, dem strukturierten 3D-Licht und den leistungsstarken RBG-Kameras kann der DreameBot L10s Ultra die Umgebung genau einschätzen und den Weg anpassen, um effektiv zu reinigen und Hindernissen auszuweichen. Es kann Alexa, Siri und Google Assistant unterstützen. Die Benutzer können einfach mit ihrem bevorzugten Sprachassistenten sprechen, um die Reinigung zu starten, wann immer sie wollen. Das Lite-Modell, DreameBotL10s Pro, das über viele der gleichen Funktionen verfügt (allerdings ohne die von der Basisstation bereitgestellte Automatisierung), wird ebenfalls ausgestellt.

Der kabellose Dampf-Nass- und Trockensauger Dreame H12 Steam ist für die Reinigung von Hartböden konzipiert, die selbst die hartnäckigsten angetrockneten Verschmutzungen beseitigen, und zwar mit Dampfreinigung, Heißwasserreinigung und Kaltwasserreinigung.

Das Herzstück von H12 Steam sind Hochgeschwindigkeitsmotoren der Weltklasse mit einer Höchstgeschwindigkeit von 180.000 Umdrehungen pro Minute. Der Nass- und Trockensauger wird von einem leistungsstarken 8x 4.000 mAh-Akku angetrieben und kann bis zu 45 Minuten lang Hartböden reinigen. Dreame hat auch für Komfort und ein benutzerfreundliches Reinigungserlebnis gesorgt: mit einem fortschrittlichen Schmutzerkennungssystem, einem Kantenreinigungsdesign, Selbstreinigung und Bürstentrocknung in einem Arbeitsgang, einem intuitiven LED-Display, hilfreichen Sprachansagen und einer starken Vorwärtsbewegung.

Ein weiteres Highlight unter den Nass- und Trockensaugern ist der Dreame M12. Er verfügt über ein fortschrittliches Wasserzirkulationssystem und einen leistungsstarken Motor für robustes Wischen und Saugen und geht mit seinem genialen abnehmbaren Hauptgerät, das nach Anbringen der Verlängerung als Handstaubsauger verwendet werden kann, über die Reinigung von Hartböden hinaus.

Weitere Produktneuheiten sind der DreameBot D10s Pro, ausgestattet mit AI Action, intelligenter Wegplanung, Hindernisvermeidung und DualBoost 1.0 Auto-Entleerung; der DreameBot X10 Ultra, ausgestattet mit AI Action, Auto-Entleerung, Moppwaschen, Mopptrocknen, automatischer Mopp-Auf- und -Entnahme und anderen fortschrittlichen Funktionen; sowie der kabellose Stabstaubsauger J10 mit unglaublich starker Saugleistung, einem langlebigen Akku, hochwertiger Filterung und einer Auswahl an nützlichen Aufsätzen. Die bereits beliebten Produkte von Dreame, darunter T20, T30, D9 Max, D10 Plusund W10 Pro, stehen den Besuchern am Dreame-Stand ebenfalls zur Verfügung.

„Das gesamte Team von Dreame freut sich, dieses Jahr an der IFA teilzunehmen. Wir glauben, dass dies eine wichtige Gelegenheit für uns ist, unsere harte Arbeit und unser Engagement für Innovation und Produktdesign zu zeigen", sagte Yu Hao, CEO und Gründer von Dreame. „Von Anfang an haben wir darauf bestanden, die Bedürfnisse der Verbraucher in den Mittelpunkt unserer Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen und der Produktentwicklung zu stellen. Wir hoffen, dass wir ihre Probleme lösen und völlig neue Reinigungserlebnisse schaffen können."

Aufgrund des rasanten Marktwachstums und der Beliebtheit der Dreame-Produkte in Deutschland und anderen europäischen Märkten plant Dreame, nach der IFA 2022 ein Büro in Deutschland zu eröffnen. Dieser Schritt sollte es Dreame ermöglichen, ihre Koordination mit deutschen Einzelhändlern weiter auszubauen, ein lokalisiertes Team aufzubauen, um ihre Markenvorteile weiter auszubauen, und die lokalen Verbraucher besser zu bedienen.

Informationen zu Dreame

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Reinigungsgeräte für den Haushalt spezialisiert hat und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Das Unternehmen ist weltweit führend im Bereich der intelligenten Technologien und verfügt über mehr als 1.300 autorisierte Patente in den Bereichen digitale Hochgeschwindigkeitsmotoren, Strömungsmechanik, Robotersteuerung und SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung). Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf vier Produktkategorien: automatische Reinigungsroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Staubsauger und Hochgeschwindigkeits-Haartrockner. Seine Produkte werden in mehr als 100 Ländern und Regionen verkauft, darunter China, die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich und Südkorea.

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.dreametech.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1887926/IFA_2022_Dreame_Technology.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Aonan Li,

aonanli @ dreame.tech