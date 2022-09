Orangetheory® Fitness ernennt Jason Dunlop zum Präsidenten der internationalen Abteilung

Boca Raton, Fla. (ots/PRNewswire) - Als führende Fitnessmarke ist Orangetheory Fitness bestrebt, das Marktwachstum fortzusetzen und weltweit neue Studios zu eröffnen. Um die weltweite Präsenz der Marke weiter auszubauen, gab Orangetheory heute die Ernennung von Jason Dunlop zum President of International bekannt, der das internationale Studio-Portfolio der Marke und die laufenden Expansionsbemühungen beaufsichtigen wird.

Dunlop kommt zu Orangetheory mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Führung und internationale Entwicklung bei einigen der bekanntesten Marken der Welt, darunter CrossFit, Canada Goose, Starbucks und Nike. Wie er in seinen früheren Führungspositionen bewiesen hat, ist Dunlop ein Branchenveteran mit einem umfassenden Hintergrund in den Bereichen Franchise-Geschäftsmanagement, globaler Vertrieb, Direktvertrieb und Hyperwachstum in globalen Märkten.

In seiner neuen Funktion wird Dunlop daran arbeiten, ein bereits solides internationales Netzwerk weiter auszubauen und zu entwickeln. Im Jahr 2022 eröffnete Orangetheory neue Standorte in Puerto Rico, Kanada, Mexiko, China, Neuseeland, Saudi-Arabien, Dänemark, Spanien und Polen sowie das erste Studio der Marke in Frankreich. Dunlop wird die für 2023 und darüber hinaus geplanten Neueröffnungen von Studios in Nord- und Südamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten leiten.

„Da Orangetheory Fitness als Marktführer in der Fitness- und Wellness-Kategorie weiter wächst, war Jason Dunlop die klare Wahl, um uns bei unserer Mission zu helfen, „More Life" auf der ganzen Welt zu verbreiten", sagte Dave Long, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Orangetheory Fitness. „Mit Jasons Erfolgsgeschichte wissen wir, dass er die Vision und die Fähigkeiten hat, unsere internationalen Bemühungen voranzutreiben - wir heißen ihn im Orangetheory Fitness Team willkommen."

„Ich hatte das Glück, meine Karriere damit zu verbringen, globale Entwicklungen und Strategien für einige der bekanntesten Marken der Welt zu leiten, und ich freue mich auf das internationale Wachstumspotenzial, das ich bei Orangetheory Fitness sehe", sagte Dunlop. „Ich freue mich darauf, die strategischen Geschäftsziele von Orangetheory voranzutreiben und gleichzeitig mehr Menschen weltweit mit dem einzigartigen und innovativen Fitnessansatz der Marke vertraut zu machen."

Vor seiner Ernennung war Dunlop als Global President bei CrossFit, LLC tätig, wo er das globale Partnerteam, die Bildungs- und Sportabteilung von CrossFit leitete. Als Senior Vice President bei Canada Goose war Dunlop für den Vertrieb über alle internationalen Kanäle, einschließlich Marke und Produkt, verantwortlich. Während seiner Zeit bei Starbucks war Dunlop Senior Vice President und Chief Operations Officer des Unternehmens, wo er das Geschäft zu einem Lizenz- und Franchising-Modell mit 4.500 Standorten in 59 Ländern umstrukturierte. Bei Nike leitete Dunlop das Direct-to-Consumer- und Franchising-Geschäft der Marke in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, einschließlich des Wachstums der Geschäfte und der digitalen Expansion in 47 Ländern.

