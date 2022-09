Wöginger: Rendi-Wagner muss in Causa "Wien Energie" bei SPÖ für Verantwortungsbewusstsein sorgen

Politische Verantwortung muss untersucht und aufgeklärt werden – SPÖ-Vorsitzende gefordert, hier aktiv mitzuwirken und zu kooperieren

Wien (OTS) - "SPÖ-Chefin Rendi-Wagner sollte in der Causa 'Wien Energie' rasch für Verantwortungsbewusstsein in den Reihen ihrer Partei sorgen. Auch sind sie und ihre Partei gefordert, aktiv an der Aufklärung mitzuwirken", betont ÖVP-Klubobmann August Wöginger zu den heutigen Anwürfen von SPÖ-Klubobfrau-Stellvertreter Leichtfried und SP-Wirtschaftssprecher Matznetter. Seit Aufkommen der Affäre rund um den Wiener Energieversorger am vergangenen Wochenende hätten sowohl die Stadt-SPÖ als auch die rote Bundespartei ein gescheitertes Ablenkungsmanöver nach dem anderen versucht, nun sei es an der Zeit, dass sich die Sozialdemokratie mit den Fakten und der Aufklärung befasse. "Für uns ist jedenfalls klar, dass es in der Causa 'Wien Energie' eine Vielzahl aufklärungswürdiger Vorgänge gibt. Auch die politische Verantwortung dabei gilt es zu untersuchen. Dafür setzen wir uns mit Nachdruck ein, denn es braucht hier Transparenz und Aufklärung", sagt Wöginger.

Der SPÖ müsse zudem angesichts ihrer seit Wochen wechselnden Argumentationslinie beim Thema Energie "schon schwindlig" werden, so Wöginger, der festhält: "Was haben wir in der letzten Zeit nicht alles gehört – da sprach die Löwelstraße einmal von Gewinnabschöpfungen bei Energieunternehmen, dann seit den Vorgängen bei der Wien Energie sollte ein Schutzschirm her." Und im ORF-"Sommergespräch" habe SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner das nächste Ablenkungsmanöver versucht und auf Kosten der Reputation anderer Stromversorger etwa die Verbund AG oder die TILAK anzuschwärzen versucht. "Das Einzige, was bisher bei der Sozialdemokratie nicht passiert ist: Niemand dort setzt sich ehrlich mit den Fakten auseinander", so Wöginger.

"Wozu ist denn die zwei Milliarden Euro schwere Kreditlinie des Bundes für das Land Wien notwendig gewesen, wenn nichts passiert ist? Hier geht es um das Geld der österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sowie die Versorgungssicherheit von zwei Millionen Energiekundinnen und -kunden", unterstreicht der ÖVP-Klubobmann. Die Bundesregierung nehme – im Unterschied zur sich als 'staatstragend' definierenden SPÖ – ihre staatspolitische Verantwortung im Sinne der Menschen und des Standortes jedenfalls wahr. (Schluss)

