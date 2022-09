LEONINE Studios und Wiedemann & Berg Film veröffentlichen erste Fotos des Milli Vanilli Biopic GIRL YOU KNOW IT'S TRUE (FOTO)

Hauptdarsteller sind Tijan Njie als Robert Pilatus und Elan Ben Ali als Fabrice Morvan

und Elan Ben Ali als Matthias Schweighöfer spielt Musikproduzent Frank Farian

Simon Verhoeven inszeniert nach eigenem Drehbuch

Produzenten sind das Erfolgsduo Quirin Berg und Max Wiedemann

Nach einem Jahr intensiven Castings in fünf Ländern stehen die beiden Hauptdarsteller fest: Die Newcomer Tijan Njie aus Deutschland und Elan Ben Ali aus Frankreich spielen Robert Pilatus und Fabrice Morvan, Frontmänner des Erfolgs-Duos Milli Vanilli. Matthias Schweighöfer (Christopher Nolan's OPPENHEIMER, "Army of Thieves," "The Swimmers") verkörpert den Milli Vanilli-Produzenten Frank Farian. Weitere Darsteller sind Graham Rogers ("Ray Donovan", "Die Kominsky-Methode", "Atypical") als Milli Vanillis US-Assistent Todd sowie Bella Dayne ("Humans", "Troja - Untergang einer Stadt") als Milli, Farians rechte Hand.

Der Film beleuchtet die wahre Geschichte des märchenhaften Aufstiegs der beiden Tänzer Robert Pilatus und Fabrice Morvan alias Milli Vanilli zum schillerndsten Pop-Duo der späten 80er Jahre. Gemeinsam mit Musikproduzent Frank Farian wurden sie zu gefeierten Weltstars mit drei Nr. 1 Hits in den US-Charts. Lediglich ein kleiner Kreis Eingeweihter weiß, dass das Duo nicht selbst singt, sondern nur die Lippen bewegt - zu den Stimmen professioneller Sänger. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhms gewinnen Milli Vanilli den Grammy Award. Aber die Lage hinter den Kulissen spitzt sich zu, der Druck auf das Duo wächst. Als schließlich die Wahrheit ans Licht kommt, blicken Fab und Rob in einen bodenlosen Abgrund und die Welt auf den vielleicht größten Skandal der Musikgeschichte.

Regie führt der vielfach ausgezeichnete Filmemacher Simon Verhoeven nach seinem Originaldrehbuch. Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann, Gewinner des Oscar® für DAS LEBEN DER ANDEREN und Produzenten von Erfolgsserien wie "Dark", "Der Pass" oder auch "4 Blocks". Es ist nach vier Nr. 1 Kinohits (MÄNNERHERZEN, MÄNNERHERZEN 2, WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS und NIGHTLIFE) die fünfte Zusammenarbeit mit Simon Verhoeven. Kirstin Winkler (2012, 10.000 B.C., ANONYMOUS) fungiert als ausführende Produzentin.

Die Dreharbeiten finden bis Dezember 2022 in München, Berlin, Kapstadt und Los Angeles statt. Gedreht wird fast ausschließlich in englischer Sprache. Der Filmtitel spiegelt Milli Vanillis internationalen Durchbruch mit ihrem Hit GIRL YOU KNOW IT'S TRUE wider, der ursprünglich von der US Hip-Hop-Band Numarx stammt und später von Musikproduzent Frank Farian gecovert wurde.

Kevin Liles, Mitglied der Band Numarx, heute legendärer Produzent von Meghan Thee Stallion und CEO der Musikfirma 300 Entertainment, ist neben Simon Verhoeven, Frank Farian und Stefan Gärtner Executive Producer. Associate Producer sind Jasmin Davis, die Tochter des verstorbenen John Davis, sowie Brad Howell, der gemeinsam mit John Davis zu den wahren Milli Vanilli-Stimmen gehörte.

In der Entwicklung des Projekts waren außerdem Carmen Pilatus, die Schwester des verstorbenen Rob Pilatus, Todd Headlee, früherer Assistent von Milli Vanilli, sowie Ingrid "Milli" Segieth, Frank Farians rechte Hand, nicht nur besonders wertvolle Berater, sondern auch Associate Producer.

Autor und Regisseur Simon Verhoeven über sein Herzensprojekt: "GIRL YOU KNOW IT'S TRUE ist auf vielen Ebenen fesselnd. Es erzählt nicht nur den spektakulären Aufstieg zweier Underdogs, die es innerhalb eines Sommers bis an die Spitze des Showbiz schaffen, sondern gewährt auch einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen dieser schillernden Welt, ihrer tragischen Abgründe und skrupellosen Mechanismen. Ich persönlich finde, Rob und Fab hatten es nicht verdient, die alleinigen Sündenböcke dieses Skandals zu werden."

Quirin Berg, Produzent, Chief Creative Officer und Chief Production Officer bei LEONINE Studios: "GIRL YOU KNOW IT'S TRUE kommt aus dem Herzen eines Jahrzehnts, als MTV seine Fahne auf den Mond stellte und wir Musik plötzlich sehen und nicht nur hören konnten. Unser Film feiert Rob und Fab und das, was sie mit Milli Vanilli erreicht haben. Gleichzeitig fängt Simon Verhoevens Drehbuch auch die Komplexität und die tragische Dimension der Geschichte ein. Er liefert nicht nur großes Entertainment, sondern auch eine Ebene der kritischen Reflexion, die viele Fragen stellt, die heute aktueller denn je sind. Es hat viele Jahre gedauert, die Musikrechte für diesen Film zu sichern. Es ist ein Meilenstein, dass dieses Projekt nun in Produktion geht."

Der Film wird produziert von LEONINE Studios und Wiedemann & Berg Film in Koproduktion mit Sentana Film, SevenPictures und Mediawan.

GIRL YOU KNOW IT'S TRUE wird gefördert von Deutscher Filmförderfonds, FilmFernsehFonds Bayern, Filmförderungsanstalt, Medienboard Berlin-Brandenburg, MFG Baden-Württemberg und Bayerisches Staatsministerium für Digitales. Der Film wird in Deutschland über LEONINE Studios in die Kinos kommen.

Unabhängig vom LEONINE Studios Kinofilm produziert das US-Studio MRC eine Dokumentation über Milli Vanilli unter der Regie von Luke Korem. Korem fungiert über seine Firma Keep on Running Pictures auch als Produzent. Weitere Produzenten sind Bradley Jackson und Fulwell 73 sowie Hanif Abdurraqib als Executive Producer. Quirin Berg, Max Wiedemann, Simon Verhoeven und Kirstin Winkler sind bei dem Dokumentarfilm-Projekt Associate Producers.

