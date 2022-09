Arno Gingl wird Geschäftsführer innerhalb der DELTA Gruppe

Unser Ziel ist es, mit gebündelten Kräften die vielfältigen Möglichkeiten für nachhaltige Maßnahmen aufzuzeigen und durch unsere Beratungsleistungen zu unterstützen. Mit innovativen Ansätzen und den richtigen Partnern schaffen wir es, den Ist-Zustand zu verbessern, Ressourcen zu sparen und Emissionen zu reduzieren - auch im Bestand. Arno Gingl, Geschäftsführer bei DELTA 1/2

Arno Gingl weiß genau, in welchen Bereichen wir handeln müssen, um zukunftsfähige Gebäude zu schaffen. Wolfgang Gomernik, Miteigentümer und Geschäftsführer bei DELTA 2/2

Wien/Wels (OTS) - Arno Gingl ist ab sofort Geschäftsführer der Delta Projektconsult GmbH und teilt sich die aktive Führungsrolle mit Marc Guido Höhne. Mit seinem breiten Wissen und seinem hohen Engagement in der integralen Beratung schafft er langfristige Lösungen für nachhaltige Projekte.

Nach seinem Bauingenieurstudium in Graz sowie weiteren Studiengängen, u.a. im Versicherungsmanagement, sammelte Arno Gingl Auslandserfahrung im internationalen Projektmanagement, der Bauleitung sowie dem Risikomanagement. Nach mehreren Jahren in Kanada und den USA kam der gebürtige Steirer nach Österreich zurück, wo er weitere Infrastrukturprojekte betreute. In den letzten 13 Jahren verantwortete er Wirtschaftlichkeitsanalysen und war als Sachverständiger, unter anderem für Versicherungen und im Immobilienbereich, leitend tätig.

Schon in der Vergangenheit ist Arno Gingl über die Projektarbeit immer wieder mit DELTA in Berührung gekommen und hat in den letzten Jahren die Eigentümer der Gruppe kennengelernt. In mehreren Gesprächen wurde klar, dass ihn der Wunsch nach einer stärkeren Sensibilisierung für Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienbranche mit DELTA verbindet. Dabei ist die Überzeugung, dass nachhaltiges Handeln Sinn hat und einen Mehrwert für Mensch und Umwelt in jedem Unternehmen schafft, zentral.

Im August 2022 ist Arno Gingl schließlich nach erfolgreichen gemeinsamen Projekten und mehreren positiven Gesprächen zur DELTA Gruppe gekommen.

Arno Gingl über seinen Einstieg bei DELTA: „ Unser Ziel ist es, mit gebündelten Kräften die vielfältigen Möglichkeiten für nachhaltige Maßnahmen aufzuzeigen und durch unsere Beratungsleistungen zu unterstützen. Mit innovativen Ansätzen und den richtigen Partnern schaffen wir es, den Ist-Zustand zu verbessern, Ressourcen zu sparen und Emissionen zu reduzieren - auch im Bestand. “

Wolfgang Gomernik, Miteigentümer und Geschäftsführer bei DELTA, ist überzeugt von Gingls großem Know-how: „ Arno Gingl weiß genau, in welchen Bereichen wir handeln müssen, um zukunftsfähige Gebäude zu schaffen. “

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Pressemeldung.

Rückfragen & Kontakt:

DELTA

Marija Kotnig

Corporate Communications

+43 (0) 50 756 163

m.kotnig @ delta.at

www.delta.at

Die Gebäudedenker. Neue Werte schaffen.