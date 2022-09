Schulstart leicht gemacht – mit gurkerl.at sind Eltern bestens vorbereitet

Wien (OTS) - Wenn sich die Ferien dem Ende zuneigen, beginnt für Eltern alljährlich die besonders stressige Zeit der Vorbereitung auf den Schulstart. Das muss aber nicht so sein – gurkerl.at, Wiens größter Online-Supermarkt, hat sich hilfreiche Last-Minute-Lösungen überlegt, um Eltern unter die Arme zu greifen und ihnen den Schuleinkauf zu erleichtern. So können sich Eltern und Kinder gleichermaßen auf den Start ins neue Schuljahr freuen.

Gerade in diesem turbulenten Jahr birgt der Schulbeginn besondere Herausforderungen für viele Haushalte. Die Lebenserhaltungskosten explodieren und machen auch vor dem Schulalltag nicht halt. Hefte, Stifte, Lineale, Taschenrechner – die Einkaufsliste zum Schulstart scheint unendlich lang, der Blick aufs Preisschild und der Gedanke an die auf sie zukommenden Rechnungen beunruhigt immer mehr Eltern zum Ferienende. Kein Wunder, sorgt die hohe Inflation doch für Rekordpreise. Laut einer aktuellen Erhebung des österreichischen Handelsverbandes geben Eltern für ihre kleinen Schulbeginner:innen mittlerweile rund 300 Euro aus.

Dazu kommt noch die Zeit und Energie, die dafür aufgewendet werden muss, die Schulartikel in den verschiedenen Geschäften zusammenzusuchen. Das kann bei den aktuellen Treibstoffpreisen schnell sehr teuer werden. Convenience wird bei gurkerl.at großgeschrieben, der Online-Supermarkt greift Eltern hier unter die Arme und liefert jetzt auch Produkte, die in keiner Schultasche fehlen dürfen. Bis 7. September gibt es Schreibwaren dank des Schulstartrabatts von -20 % sogar noch günstiger – einfacher und komfortabler könnte der Einkauf zum Schulstart kaum sein.

Mit gesunder Jause ideal versorgt

Mindestens genauso wichtig wie die passenden Unterrichtsmaterialien ist die wohlverdiente Jause zwischendurch. Gerade im stressigen Schulalltag ist es wichtig, dass sich Kinder gesund und ausgewogen ernähren – laut Gesundheitsministerium und AGES sind täglich fünf Portionen Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte für Kinder ideal.

Für die Kleinen zählt aber bekanntlich oft das Aussehen von Mahlzeiten mehr als deren Nährstoffgehalt – das Auge isst schließlich mit. Mit gurkerl.at lassen sich knackige Frische und appetitliches Aussehen der Pausensnacks kinderleicht kombinieren – zum Beispiel mit den tollen Fruchtriegeln von Pumpkin Organics für unterwegs oder wenn es mal schnell gehen muss. Viele der zahlreichen Obst- und Gemüsesorten im bunten Sortiment von gurkerl.at gelangen in rekordverdächtigen sieben Stunden vom Feld der 42 regionalen landwirtschaftlichen Partnerbetriebe zu den Kund:innen nach Hause – Frische ist hier garantiert, und zwar zu günstigen Preisen. Da macht das Essen gleich doppelt so viel Spaß.

Köstliche Mahlzeiten im Handumdrehen

Während die Kinder in der Schule sind, geht die Planung schon weiter: Kopfzerbrechen über Kochideen und nach der Arbeit stundenlang in der Küche stehen, um ein aufwändiges Mittag- und Abendessen zuzubereiten? Bei diesem Gedanken wird es vielen Eltern mulmig zumute, reicht doch die freie Zeit mit der Familie schon ohne diesen Extraaufwand kaum aus. gurkerl.at unterstützt hierbei und liefert Inspiration für abwechslungsreiche, schnell zubereitete und gesunde Vitamin-Kicks.

Neues Schuljahr, neue Services – Lieferung ab 6 Uhr Früh mit 15-Minuten-Lieferfenstern

Rechtzeitig zum Schulstart hat gurkerl.at seinen Lieferservice noch bequemer und elternfreundlicher gestaltet. Ab sofort wird schon ab 6 Uhr Früh geliefert, das Frühstück und die Schuljause sind also gerettet. Mit den einstündigen Standardlieferfenstern und den neuen 15-Minuten-Lieferslots kann die Lieferung ideal zwischen Frühstück und der Fahrt zur Schule eingeplant werden und nimmt so einiges an Stress aus der Tagesplanung. Mit dem bequemen Einkauf über gurkerl.at lassen sich die letzten Ferientage unbeschwert genießen und es bleibt auch im Arbeits- und Schulalltag noch mehr Zeit für entspannte Familienmomente.

“ Online-Shopping ist die komfortabelste Art, sich mit allem, was im Haushalt benötigt wird, einzudecken. Bei gurkerl.at legen wir besonders hohen Wert auf die Zufriedenheit unserer Kund:innen. Alle Produkte aus unserem breiten Sortiment – von Lebensmitteln über Haushaltswaren bis hin zu Schulartikeln – liefern wir zu Supermarktpreisen zur jeweils passenden Zeit bequem nach Hause. Mit unserem flexiblen Warenkorb, der bei jeder Bestellung ganz einfach angepasst werden kann, wird Einkaufsstress zum Fremdwort “, so Maurice Beurskens, Geschäftsführer von gurkerl.at.

