PRESSE-EINLADUNG ARGE Eigenheim 7.9.10:30

Auftakt-Pressegespräch zu den „27. St. Wolfganger Tagen 2022“

Salzburg/Wien (OTS) - In der Zeit vom 7. - 9. September 2022 finden wieder die traditionellen „St. Wolfganger Tage“, die von der ARGE Eigenheim* jährlich am Wolfgangsee veranstaltet werden, statt. Dabei treffen sich mehr als 200 Vertreter gemeinnütziger Bauträger aus ganz Österreich, um sich aus erster Hand über aktuelle Themen, die den sozialen Wohnbau betreffen, zu informieren und mit Experten zu diskutieren. Wie die Wohnbauunternehmen die ersten Maßnahmen (Teuerungsausgleich und Klimabonus) der Regierung für die Bevölkerung bewerten, welche Maßnahmen es im 1. Halbjahr 2023 brauchen wird, um allfällige Nachzahlungen zu erhöhten Betriebskosten zu unterstützen, wie sich die nach wie vor steigenden Baukosten auf die Neubausituation auswirkt, welche Rolle die Gemeinnützigen bei der Umstellung auf Erneuerbare Energieträger einnehmen, welche Erkenntnisse die Herausgeber bei der umfassenden Überarbeitung der 10. Auflage des „Österreichischen Wohnhandbuches“ gewinnen konnten, wie mit dem Projekt „Young Professionals“, das im Rahmen der St. Wolfganger Tage gestartet wird, eine Plattform für „jungen Nachwuchs in der Wohnungswirtschaft“ geschaffen werden soll, und vieles mehr erfahren Sie beim

Datum: Mittwoch, 7. September 2022

Zeit: 10:30 Uhr

Ort: „Presseclub Salzburg“ im Greentower, 5071 Wals-Himmelreich, Ludwig-Bieringer-Platz 1

( ACHTUNG : Parken Sie nur bei den RTS-beschilderten Parkplätzen, die sich direkt auf dem Dach der Tankstelle befinden)





Folgende Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

DI Christian Struber MBA, Bundesobmann der ARGE Eigenheim u. Vorsitzender des Aufsichtsrats des Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen

DI Herwig Pernsteiner, Obmann-Stv. Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen und Obmann der ARGE Eigenheim OÖ

NR Mag. Michaela Steinacker, Vorstandsmitglied Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen

Dr. Wolfgang Amann, Geschäftsführer IIBW, Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH

Mag. Isabella Stickler CSE, Obfrau der Gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland St. Pölten

Die Pressekonferenz findet hybrid statt. Sie können persönlich teilnehmen, oder auch online das Pressegespräch verfolgen. Melden Sie sich bitte unter office @ freecomm.cc an, Sie erhalten dann auch einen Link für die Online-Teilnahme übermittelt.

*Die ARGE Eigenheim ist ein Zusammenschluss von 100 Wohnbauunternehmen in Österreich mit einem Verwaltungsbestand von über 400.000 Einheiten, rund 5.000 Mitarbeitern und einem jährlichen Bauvolumen von mehr als einer Milliarde Euro.





