Konzert „Fahrt der Lindenburg“ im Amtshaus Hietzing

Wien (OTS/RK) - Das Musik-Ensemble „ARTanno“ erinnert beim Konzert am Montag, 5. September, im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) melodisch an die „Welt der Zeppeline“ und spannt einen fein klingenden Bogen bis in die Gegenwart. Beginn ist um 19.00 Uhr. Auf dem liebevoll arrangierten Programm stehen beschwingte Tonfilm-Schlager aus alten Zeiten und eigene Kompositionen. Wer „Ohrwürmer“ aus 1920 bis 1950 mag, kommt an dem Abend auf seine Kosten. Das Motto dieser kurzweiligen Veranstaltung lautet „Die Fahrt der Lindenburg“. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden sind willkommen. Info und Anmeldung per E-Mail: karten@art-anno.at.

Das Publikum soll die aktuellen Corona-Richtlinien beachten. Die Gruppe „ARTanno“ hat neben vielerlei Auftritten auch 2 CDs mit den Titeln „Kann denn Liebe Sünde sein“ und „Wien wird bei Nacht erst schön“ veröffentlicht. Über sonstige Kultur-Termine im Amtsgebäude auf dem Hietzinger Kai 1-3 informiert das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing: Telefon 4000/13 115 und E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

