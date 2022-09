Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 2.9.: „Mehr Mut zur Veränderung“

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit Politökonomin Maja Göpel über die Transformation zu einer nachhaltigen Zukunft - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 2. September um 9.42 Uhr in Ö1.

Klimawandel, Ressourcenschonung und Ökologisierung gelten als die großen Herausforderungen für die Menschheit. Seit Jahren analysiert die deutsche Transformationsforscherin Maja Göpel die radikalen Veränderungen unserer Zeit und entwirft einen Kurs in Richtung einer weiter lebenswerten Zukunft. In „Saldo“ spricht sie über die zentralen Herausforderungen ebenso wie über die Möglichkeiten, Wirtschaft sowie Gesellschaften für den Wandel zu gewinnen und ihn zu gestalten.

