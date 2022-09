Stadt Wien bestellt neue Gruppenleiterin in der Baudirektion

Ute Schaller leitet Kompetenzzentrum „soziale und kulturelle Infrastruktur, Nachhaltigkeit im Hochbau“

Wien (OTS/RK) - Magistratsdirektor Dietmar Griebler überreichte heute, am 1. September 2022, im Beisein von Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky, dem Vorsitzenden der younion-Daseinsgewerkschaft und zweiten Landtags-Präsidenten Christian Meidlinger sowie Baudirektor Bernhard Jarolim der neuen Gruppenleiterin Ute Schaller das Bestellungsdekret. Die studierte Architektin übernimmt mit heutigem Tag die Leitung des Kompetenzzentrums „soziale und kulturelle Infrastruktur, Nachhaltigkeit im Hochbau“ in der Baudirektion der Stadt Wien.

Dietmar Griebler hob hervor, wie wichtig die soziale und kulturelle Infrastruktur für die Lebensqualität in Wien sei. Dass Wien auf einem guten Weg sei, zeige die Tatsache, dass Bürgermeister Michael Ludwig erst vor kurzem in Singapur die Auszeichnung für Wien als nachhaltigste Stadt entgegennehmen konnte. Nun gelte es angesichts der Klimaveränderungen und der Energiekrise die geeigneten Maßnahmen zu treffen und Wien international weiterhin als best practice-Stadt zu positionieren. Mit ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung sei Ute Schaller für die Leitung dieses Kompetenzzentrums eine hervorragende Entscheidung.

Die Hauptaufgaben des Kompetenzzentrums umfassen folgende Themenbereiche:

strategische Aufbereitung sowie Steuerung und Koordinierung aller Angelegenheiten der Planung, Finanzierung, Errichtung, Erhaltung und des Betreibens sozialer und kultureller Infrastruktur im Rahmen der Zuständigkeit der Stadt Wien insbesondere bei Bildungs- und Bürobauten sowie Entwicklung von Immobilien mit beschränkter Marktfähigkeit

Konzeption und Unterstützung von kompetenzzentrenrelevanten Projekten und Programmen

Optimierung von Gebäuden und Anlagentechnik sowie diesbezüglicher Forschungen in Zusammenarbeit mit magistratsexternen Stellen

Strategieentwicklung, Steuerung und Koordination von Maßnahmen für Stadterneuerung und Bestandsentwicklung mit besonderem Fokus auf die Klimaziele der Stadt Wien

Evaluierung technischer Regulative im Hochbau im Hinblick auf aktuelle gesellschaftspolitische bzw. wirtschaftspolitische Relevanz und Formulierung des festgestellten Anpassungsbedarfes für Gesetze und Verordnungen unter besonderer Berücksichtigung relevanter sicherheitstechnischer Aspekte

Planungs- und Realisierungsfreigaben für Hochbauprojekte nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

Lebenslauf Ute Schaller

Die gebürtige Wienerin schloss 1996 ihr Studium der Architektur an der TU Wien ab. Nach ersten beruflichen Erfahrungen während des Studiums, unter anderem als freie Mitarbeiterin bei Architekt Prof. Wehdorn, trat die Diplom-Ingenieurin 1997 in den Dienst der Stadt Wien ein. Nach mehr als 10 Jahren in der MA 37 (Baupolizei) und einem dreiviertel Jahr Jobrotation in der MA 21B (Flächenwidmung) und der Baudirektion (Leitstelle für Alltagsgerechtes Planen und Bauen) wechselte sie 2010 fix in die Baudirektion, wo sie bald die Funktion der Programmleiterin für das Zielgebietsmanagement „Donauraum Leopoldstadt-Prater“ übernahm (2011 - 2020). Weitere Funktionen in der Baudirektion waren die Programmleitung des Bildungseinrichtungen-Neubauprogramms (2018 - 2021) bzw. Projektkoordinatorin für die Entwicklung der Stadtteile Heidjöchl und Hausfeldstraße (2019 – 2021). Ab Jänner 2021 war Ute Schaller Projektleiterin Seestadt Aspern und Umfeld der Stadtteile Heidjöchl und Hausfeldstraße, bis sie im Dezember 2021 die Programmleitung Stadtentwicklungsareale für lebenswertes Wohnen übernahm. Mit heutigem Tag übernimmt sie die Leitung des Kompetenzzentrums soziale und kulturelle Infrastruktur, Nachhaltigkeit im Hochbau.

