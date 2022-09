AMS Wien: Weniger Arbeitslose über 50, mehr Menschen in Schulung

Offensive zur überregionalen Vermittlung: AMS Wien unterstützt Asylberechtigte beim Sprung in andere Bundesländer

Wien (OTS) - Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im August 2022 im Jahresvergleich um 12,8 Prozent auf 103.343 zurückgegangen, die der AMS-Kundinnen und Kunden in Schulung um 7,5 Prozent auf 29.594 angestiegen. Die Summe beider Gruppen ist um 9 Prozent (13.183 Betroffene) kleiner geworden.

Die Zahl der Über-50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 15,3 Prozent geringer geworden, die der Unter-25-Jährigen stagniert (+ 0,3 Prozent).

Im Lauf des vergangenen Monats haben die Wiener Unternehmen dem AMS Wien 9.554 Stellen zur Besetzung gemeldet, um 3,2 Prozent mehr als im August vor einem Jahr.

„Der Arbeitsmarkt ist derzeit extrem aufnahmefähig, der Bedarf nach Personal – insbesondere nach Fachkräften – ist in ganz Österreich hoch, besonders im Westen“, sagt AMS-Wien-Vizechef Winfried Göschl. Das AMS Wien hat daher eine Offensive zur überregionalen Vermittlung von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigen gestartet.

Göschl: „Am vergangenen Montag wurden 160 Personen zwischen 20 und 40 Jahren in einem ersten Event über die Job- und Ausbildungsmöglichkeiten in anderen Bundesländern informiert und auch gleich die ersten Vermittlungen angebahnt – das Interesse ist groß, viele sind erstaunt über die breiten Möglichkeiten von Tourismus über Elektrotechnik bis zur Warenproduktion.“ In der kommenden Woche wird die Veranstaltungsserie fortgesetzt. Das AMS Wien unterstützt beim Sprung in die österreichischen Regionen durch unterschiedliche Beihilfen, Know-how und Information.

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit in Wien im August im Bau um 9,8 Prozent gesunken, in der Warenproduktion um 13,6 Prozent, im Einzelhandel um 15,1 Prozent und in Hotellerie und Gastronomie um 18,1 Prozent.

