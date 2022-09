3. Sept: Tag der Artenvielfalt auf der Donauinsel im Rahmen des EU-Projekts LIFE DICCA

Kostenlose Führungen zur Erforschung der Tier- und Pflanzenwelt – spezielle DICCA-Führungen – Treffpunkt auf Wiesenfläche Nähe Tritonwasser!

Wien (OTS) - Die künstlich errichtete Donauinsel ist Hochwasserschutzeinrichtung für die Millionenstadt Wien und Wiens größter Naherholungsraum am Wasser. Vor über 30 Jahren fertiggestellt und als Naturraum gestaltet, haben sich auf der Donauinsel wertvolle wilde Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten entwickelt. Alle, die sich für die Naturschätze auf der Insel interessieren, haben nun bei einem Tag der Artenvielfalt die Gelegenheit sich gemeinsam mit Expert*innen auf Feldforschung zu begeben.

Am Samstag, dem 3. September 2022, laden die Fachabteilungen der Stadt Wien, Wiener Gewässer (MA 45) und Stadt Wien, Umweltschutz (MA 22) auf die Donauinsel. Treffpunkt ist eine Wiesenfläche bei Grillplatz 0 in der Nähe des Tritonwassers, fußläufig erreichbar über die Schleusenbrücke beim Wehr 1. Das Tritonwasser bietet sich als Erforschungsort besonders gut an. Der größte künstlich angelegte Teich auf der Donauinsel bietet Lebensräume für Amphibien, Biber, Vögel und Wassertiere.

Die Donauinsel im Zeichen des Klimawandels

Die Veranstaltung wird von der Fachabteilung Wiener Gewässer im Rahmen ihres EU-Projekts LIFE DICCA organisiert. Seit 2019 werden auf der Donauinsel wasserbauliche, ökologische und bewusstseinsbildende Maßnahmen umgesetzt, um die Donauinsel an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen und die Donauinsel klima-fit zu machen.

Tag der Artenvielfalt auf der Donauinsel

Wann: Samstag, 3. September 2022, 11 bis 18 Uhr

Samstag, 3. September 2022, 11 bis 18 Uhr Wo: Donauinsel, Wiese bei Grillplatz 0, Nähe Tritonwasser, 1220 Wien

Donauinsel, Wiese bei Grillplatz 0, Nähe Tritonwasser, 1220 Wien (Von U2 Donaustadtbrücke Fußweg bis zur Wiese ca. 12 min: Ausgang Neue Donau, über die Schleusenbrücke auf die Donauinsel)

Themen-Führungen mit Expert*innen

Ausgehend vom Treffpunkt bei der Wiesenfläche, wo verschiedene Info-Stände aufgebaut sind, können Naturinteressierte an kostenlosen Führungen teilnehmen.

Führungen zu Tier- und Pflanzenwelt

Führungen mit Schwerpunkt Libellen

Im Rahmen des EU-Projekts LIFE DICCA bieten Expert*innen von Wiener Gewässer spezielle Führungen zu bereits durchgeführten Maßnahmen an.

DICCA-Radtour zu Highlights des Projekts in der Umgebung

Begleitprogramm:

Info-Stände der Stadt Wien

Kinderprogamm am Stand der Umweltspürnasen

Food Truck

Tag der Artenvielfalt – ein jährlich stattfindender Event

Der Tag der Artenvielfalt ist europaweit und auch in Wien ein jährlich im Juni stattfindender internationaler Event. Bereits 2021 wurde im Rahmen des EU-Projekts LIFE DICCA ein Tag der Artenvielfalt auf der Donauinsel durchgeführt, aufgrund der Pandemie-Situation allerdings nur als Forschungstag für Expert*innen. Heuer werden nun am 3. September die kostenlosen Führungen auf der Donauinsel für Interessierte nachgeholt.

LIFE DICCA – Gutes Klima für die Donauinsel!

Der Klimawandel setzt auch dem Öko-System Donauinsel zu und erhöht den Pflegeaufwand. Das EU-Projekt LIFE DICCA (2018 bis 2024) der Fachabteilung Wiener Gewässer wirkt den negativen Auswirkungen des Klimawandels mit gezielten Maßnahmen entgegen. Erweiterung der naturnahen Uferbereiche, neue Teiche, Schafbeweidung oder ein nachhaltiges Bewässerungssystem für die Donauinsel-Teiche helfen mit, die Donauinsel klima-fit zu machen. Für die Besucher*innen gibt es Klima-Gärten und kühlende Holzpergolen. Alle Maßnahmen werden von der Europäischen Union zu 50 Prozent gefördert.

Informationen zum Wiener Tag der Artenvielfalt: www.umweltschutz.wien.gv.at/naturschutz/biotop/vielfalt.html

Das EU-Projekt LIFE DICCA: www.life-donauinsel.wien.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Mathilde Urban

Stadt Wien - Wiener Gewässer

Telefon: 01 4000 96599

Mobil: Mobil: 0676 8118 96599

E-Mail: mathilde.urban @ wien.gv.at

www.gewaesser.wien.gv.at