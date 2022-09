ORF im August 2022: 32,7 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Bester August-Wert (ohne Olympia 21) seit 2016

Wien (OTS) - Im August 2022 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, den „Sommergesprächen 22“, „Herrschaftszeiten!“ sowie den weiterhin gut genutzten Infosendungen einen Marktanteil von 32,7 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,431 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 45,5 Prozent der TV-Bevölkerung. Damit erreichte der ORF (mit Ausnahme des dahingehend schwer vergleichbaren Olympia-August 2021) den besten August-Wert seit 2016. In der Zielgruppe 12-49 Jahre wurde mit 22,9 Prozent MA der Bestwert seit 2017 erzielt.

ORF 1 konnte die Marktanteile v. a. im Hauptabend (20.15 bis 22.00 Uhr) im Vergleich zum Vorjahr von 13,6 auf 14,0 Prozent steigern und übertrifft im Zeitraum 20.15 bis 23.00 Uhr mit 12,8 Prozent MA ebenso den Vorjahreswert (12,3 % MA)

ORF 2 legte im Vergleich zum Vorjahr im Hauptabend (20.15 bis 22.00 Uhr) knapp (auf 22,5 Prozent) zu, im Vergleich zum August 2020 betrug die Steigerung signifikante 2,3 Prozentpunkte.

Weitere Key-Facts zum August 2022

ORF 1: 1,449 Millionen Seher/innen (6,7 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,771 Millionen Seher/innen (22,0 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 28,7 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 40,3 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten:

„Zeit im Bild“ (22. August)

1,294 Millionen Zuschauer/innen, 52 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (31. August)

1,249 Millionen Zuschauer/innen, 57 Prozent Marktanteil

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ (22. August)

1,003 Millionen Zuschauer/innen, 34 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (22. August)

898.000 Zuschauer/innen, 37 Prozent Marktanteil

„Sommergespräch 22“ (22. August)

843.000 Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (18. August)

772.000 Zuschauer/innen, 32 Prozent Marktanteil

„Sommergespräch 22“ (29. August)

756.000 Zuschauer/innen, 29 Prozent Marktanteil

„Tatort“ (21. August)

743.000 Zuschauer/innen, 27 Prozent Marktanteil

„Universum: Schönbrunner Tiergeschichten“ (23. August)

692.000 Zuschauer/innen, 26 Prozent Marktanteil

„ZIB 2 am Sonntag“ (21. August)

654.000 Zuschauer/innen, 26 Prozent Marktanteil

August-Topwerte in ORF 1

-- Höchst erfolgreich war der ORF-1-Hauptabend am 8. August: Mit der Premiere von „Kaiserschmarrndrama“, der bereits achten Rita-Falk-Bestsellerverfilmung aus der beliebten „Eberhofer-Saga“, mit einer Durchschnittsreichweite von 646.000 und 22 Prozent Marktanteil (Spitzenwert 724.000); beachtlich war der Zuspruch der jungen Zielgruppen mit 29 Prozent Marktanteil bei 12–49 und 33 Prozent bei 12–29.

-- Das Dacapo von Robert Palfrader im „Landkrimi: Endabrechnung“ am 20. August sahen bis zu 514.000 bei 19 Prozent MA (13 bzw. 11 Prozent MA bei den Jungen).

August-Topwerte in ORF 2

-- Großer Erfolg für das ORF-Kultformat „Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Bis zu 1,055 Mio. und durchschnittlich 1,003 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am 22. August die siebente Ausgabe der neuen Staffel, das war Staffel-Rekord; in der Ausgabe am 29. August wurden mit bis zu 964.000 und im Schnitt 925.000 RW und 36 Prozent MA weitere Topwerte erreicht.

-- Mit einem Reichweitenrekord ging am 23. August die zweite Staffel von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ zu Ende:

Bis zu 644.000 und im Schnitt 595.000 bei 22 Prozent Marktanteil folgten Spiegelfeld auf das Schloss Scharnstein; damit wurde der bisherige Topwert von der Woche zuvor (591.000 durchschnittliche Reichweite) übertroffen.

August-Topwerte in ORF III

-- Den Monats-Topwert erreichte eine Folge von „Inspector Barnaby“ am 18. August mit 212.000 Reichweite bei 9 Prozent MA.

-- Mit 177.000 bzw. 170.000 RW bei 10 bzw. 11 Prozent MA schaffte das „Sommer(nach)gespräch“ am 22. und am 29. August einen Spitzenwert.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF auch im August 2022 sehr gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 8,8 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 49,4 Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 212 Millionen Minuten (vorläufige Zahlen).

