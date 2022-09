Kaleb Kitzmüller ist neuer Rechtsanwalt bei Haslinger / Nagele

Kaleb Kitzmüller ist eine echte Bereicherung für unser Team. Er hat die Begabung, komplexe Fragen im Schnittstellenbereich von unterschiedlichen Rechtsgebieten schnell zu durchdringen, als Teamplayer Lösungen gemeinsam zu erarbeiten und für alle verständlich zu vermitteln. Kaleb hat sichtlich Spaß an der Arbeit und brennt für das Thema Klimaschutzrecht. Wir freuen uns auf viele spannende Projekte mit ihm, insbesondere im Energie- und Immobiliensektor MMag. Dr. Daniela Huemer, LL.M. 1/2

Ich freue mich darauf, unsere Klienten künftig wieder bei Projekten der Energiewende zu unterstützen. Als Marktspitze im Umwelt- und Energierecht und durch die äußerst renommierte Corporate / M&A-Praxis ist Haslinger / Nagele für mich der ideale Arbeitsplatz um am Schnittpunkt Klimaschutzrecht und Unternehmensrecht tätig zu sein. Mag. Kaleb Kitzmüller, LL.M. 2/2

Wien (OTS) - Mit September 2022 verstärkt Mag. Kaleb Kitzmüller LL.M. (Amsterdam) (29) als Rechtsanwalt das Team Corporate / M&A der Kanzlei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte. Dort unterstützt er vor allem bei Transaktionen im Energie- und Umweltbereich sowie bei Immobilienprojekten.

Kitzmüller ist seit März 2019 bei Haslinger / Nagele tätig, zuvor sammelte er 1 ½ Jahre wertvolle Erfahrungen als Rechtsanwaltsanwärter in einer renommierten Wiener Kanzlei im Bereich Insolvenz und Sanierung. 2021/2022 absolvierte er an der Vrije Universiteit Amsterdam den Masterstudiengang "International Business Law – Climate Change and Corporations". Im Zuge dieses Masterstudiums hat er seine Expertise an der Schnittstelle Klimaschutzrecht und Unternehmen vertieft und wird dieses Wissen nun bei Haslinger / Nagele verstärkt in der Beratung einsetzen.

Kaleb Kitzmüller ist Mitbegründer der Praxisgruppe 360° Erneuerbare Energie und dort Ansprechpartner für sämtliche vertragsrechtliche Fragestellungen. Er berät dabei unter anderem bei der Gründung und dem Betrieb von Energiegemeinschaften und publiziert zu diesem Thema auch regelmäßig.

Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Mergers & Akquisitions (Schwerpunkt Erneuerbare Energien), Immobilienrecht, Klimaschutzrecht und an den Schnittstellen zwischen öffentlichem Recht und Zivilrecht. Im Rahmen von Erneuerbare-Energie-Projekten berät er laufend Projektentwickler und -betreiber bei der Umsetzung und Verwertung von Energieanlagen.

"Kaleb Kitzmüller ist eine echte Bereicherung für unser Team. Er hat die Begabung, komplexe Fragen im Schnittstellenbereich von unterschiedlichen Rechtsgebieten schnell zu durchdringen, als Teamplayer Lösungen gemeinsam zu erarbeiten und für alle verständlich zu vermitteln. Kaleb hat sichtlich Spaß an der Arbeit und brennt für das Thema Klimaschutzrecht. Wir freuen uns auf viele spannende Projekte mit ihm, insbesondere im Energie- und Immobiliensektor" , so Daniela Huemer, Partnerin im Team Corporate / M&A.



"Ich freue mich darauf, unsere Klienten künftig wieder bei Projekten der Energiewende zu unterstützen. Als Marktspitze im Umwelt- und Energierecht und durch die äußerst renommierte Corporate / M&A-Praxis ist Haslinger / Nagele für mich der ideale Arbeitsplatz um am Schnittpunkt Klimaschutzrecht und Unternehmensrecht tätig zu sein." , sagt Kaleb Kitzmüller.



Über die Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH



Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH ist mit über 25 AnwältInnen und rund 130 MitarbeiterInnen, verteilt auf zwei Standorte in Linz und Wien, eine der führenden Anwaltskanzleien Österreichs. Die Kompetenzen der im Jahr 1955 gegründeten Kanzlei erstrecken sich über sämtliche Bereiche des Wirtschaftsrechts einschließlich des Wirtschaftsstrafrechts.



Rückfragen & Kontakt:

Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH

Katharina Huber, MA

Marketing-Managerin

+43 732 78 43 31 236

katharina.huber @ haslinger-nagele.com

https://www.haslinger-nagele.com/