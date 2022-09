Letzte Kandidatenfolge der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am 5. September in ORF 2

Auftritt für Singles aus dem Burgenland, NÖ, OÖ, Salzburg, Vorarlberg und der Steiermark – Staffelfinale am 20. Oktober

Wien (OTS) - Zum letzten Mal in diesem Sommer porträtiert Nina Horowitz am Montag, dem 5. September 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 alleinstehende Menschen auf der Suche nach dem großen Lebensglück. In der finalen Kandidatenfolge der 26. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ stehen noch einmal sechs interessante Singles im Mittelpunkt. Die je drei Damen und Herren kommen alle aus einem anderen Bundesland: So sind diesmal Bewerber/innen aus Niederösterreich, Oberösterreich, dem Burgenland, Salzburg, der Steiermark und Vorarlberg mit dabei. Für „schöne große, männliche Ohren“, die am besten einem Gärtner gehören sollen, kann sich Burgenländerin Susi erwärmen. Der Vorarlberger Helmut erwartet von einer neuen Frau an seiner Seite zumindest ein musikalisches Grundinteresse, hat der ehemalige DJ doch eine stattliche Sammlung an Platten und CDs. Eine passende Partnerin sucht die steirische Kranführerin Christin, die vor wenigen Jahren noch ein Mann war. Der neue Lebensmensch kann auch eine Transgender-Frau sein, muss es aber nicht. Ihre Traumvorstellung: „Zwei Bräute in langen, schlichten Kleidern. Schön wäre das schon!“

Nach den insgesamt neun Kandidatenfolgen zieht die finale Ausgabe dieser ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison am Donnerstag, dem 20. Oktober, ein Resümee des Sommers.

Die sechs letzten Singles der aktuellen Staffel im Überblick:

Otto, 72-jähriger Tierpräparator im Ruhestand aus Niederösterreich, weiß ganz genau, was er will. Seine „Lebensabschlusspartnerin“ sollte anlehnungsbedürftig, ehrlich und anständig sein und vor allem charakterlich so stabil, „… dass sie nicht wegrennt, wenn sie in der Früh in meinem Bett aufwacht und mich – einen alten Zausel – sieht.“ Otto hat also viel Humor und ist auch sarkastischen Meldungen nicht ganz abgeneigt, gibt er im Interview zu. „Damit muss eine Frau auch zurechtkommen.“ Deshalb hält er es so, dass er jeder Dame, die sich für ihn interessiert, gleich einmal alle seine Fehler aufzählt. Das findet er einfach den ehrlicheren Weg. „Sie soll wissen, worauf sie sich einlässt und nachher keine Enttäuschungen erleben.“ Und die Fehler wären? „Ich fahr’ nicht gern auf Urlaub, bin noch nie in einem Flugzeug gesessen und das wird auch so bleiben. Ich mag keine Berge. Das sind nur Steine, die mir die Aussicht verstellen. Ich kann nicht tanzen und so mancher sagt mir, dass ich manchmal ein bisserl taktlos bin.“ Aber der Pfeifenraucher ist gesprächsbereit! Außerdem ist er ein sehr gutmütiger und loyaler Mensch, erzählt er auch von seinen Stärken. Wenn einer Frau seine langen Haare und der Bart nicht passen, dann ist Otto auch gewillt, diese zu stutzen. „Allerdings alles im Rahmen, denn ich sage einer Frau mit 90 Kilo ja auch nicht, dass sie sich auf 70 Kilo runterhungern soll!“ 23 Jahre lang war der Pensionist verheiratet. Eigentlich wollte er mit seiner Frau alt werden. „Aber wenn einmal Sand ins Getriebe kommt und beide nicht mehr nachgeben wollen, dann knirscht es eben in einer Beziehung.“ Im Marchfeld, wo der Kandidat lebt, findet er es sehr schön. Eine neue Dame, die das ebenso sieht, wird sich ja wohl finden lassen!?

Susi, 66-jährige Restauratorin im Ruhestand aus dem Burgenland, weiß, was sie an einem Mann wirklich sexy findet! „Ich muss gestehen, mir gefallen schöne, große, männliche Ohren!“ Aber natürlich nicht nur. Der Neue muss auch etwas im Köpfchen haben! „Mein zukünftiger Mann sollte intelligent sein. Erotik und Intelligenz sind die beste Kombination überhaupt“, weiß Susi ganz genau. Bisher hat die Nordburgenländerin in ihrem Leben zwei langjährige Beziehungen gehabt. „Der erste Mann war der Vater meiner Kinder, der zweite hat mir viel Neues gezeigt und der dritte kommt hoffentlich jetzt daher. Denn aller guten Dinge sind drei!“ Was der neue Partner noch alles mitbringen sollte? Die Kandidatin wünscht sich einen positiven und herzlichen Mann, der mit ihr auch über Gefühle reden kann. „Füreinander Verantwortung übernehmen und viel miteinander sprechen – das gehört für mich zu einer guten Partnerschaft dazu.“ Susi ist eine leidenschaftliche Gärtnerin und hätte am liebsten einen gleichgesinnten Partner. „Am besten wäre ja eigentlich ein Gärtner!“, lacht sie im Interview mit Nina Horowitz. Was Susi noch liebt? Im Garten hinter dem Haus am Steg beim See zu sitzen und aufs Wasser zu schauen. Das kann man aber natürlich auch wunderbar zu zweit machen …

Helmut, 72, Discjockey im Ruhestand aus Vorarlberg, hat es vor langer Zeit aus beruflichen Gründen vom deutschen Rheinland ins österreichische Ländle verschlagen. „Hier habe ich auch meine vierte Ehefrau kennengelernt. Aber jetzt bin ich seit über zehn Jahren Single.“ Helmut hat also recht oft „Ja“ gesagt. „Ich habe immer wieder gedacht, dass es jetzt doch irgendwann mal klappen muss mit der Liebe!“ Leider haben seine Ehen nie über einen längeren Zeitraum funktioniert. Deshalb wünscht sich der Single-Mann heute nur noch eines: „Ich will eine Frau kennenlernen, bei der es einfach ‚Klick‘ macht. Dann wird das was, das hoffe ich einfach!“ Wie soll also die neue Traumfrau in Helmuts Leben sein? „Ich will keine Barbie-Puppe! Meine neue Partnerin soll natürlich aussehen. Normal gebaut sein, die Rundungen am rechten Fleck haben und ehrlich sein.“ Und was Tätowierungen angeht, weiß er auch, was ihm gefällt. Und eben nicht. „Wie eine Litfaßsäule soll sie nicht aussehen – aber so ein kleines Teufelchen an der richtigen Stelle, da hätte ich nichts dagegen“, lacht er im Gespräch. Als DJ ist der Wahlösterreicher 50 Jahre lang in der Welt unterwegs gewesen und hat in dieser Zeit eine gewaltige Anzahl an CDs und Platten gesammelt. Um die 5.000 Stück schmücken die Regale in seiner kleinen, aber praktisch eingerichteten Wohnung in Bludenz. Zumindest ein bisschen Interesse an Musik sollte die neue Dame in Helmuts Leben also vielleicht haben. Und ob er dann doch noch ein fünftes Mal „Ja“ sagen wird – wird sich weisen.

Christin, 49 Jahre, Kranführerin aus der Steiermark, ist eine gute Tänzerin, sportliche Schwimmerin, liebt elegante High Heels und hübsche Kleider und hat einen Sinn für das Schöne. Über die „Liebesg’schichten“ sucht sie im Sommer 2022 nach ihrer ganz persönlichen Herz-Dame. Was die Erotik angeht, hat die Obersteirerin sehr romantischen Vorstellungen. „Erotisch finde ich, wenn man zusammen zu einem guten Lied tanzt und danach mehr passiert!“ Christins absoluter Lieblingsfilm ist „Dirty Dancing“. „Den Film habe ich mindestens 50-mal gesehen.“ Wenn die neue Frau an ihrer Seite diese Passion nicht teilt, weil sie zum Beispiel eher für „Rocky“ schwärmt, macht das nichts, schmunzelt die Kandidatin im Interview. „Dann schau ich ,Dirty Dancing‘ eben allein an.“ Auch sehr offen erzählt sie ihre Geschichte. „Ich bin als Bub auf die Welt gekommen. Und im Teenageralter habe ich das erste Mal gespürt, dass mit mir etwas nicht stimmt. Dass ich mich wie ein Mädchen fühle.“ Im Erwachsenenalter wagte Christin dann den großen Schritt: „Mit 45 habe ich mich entschieden, mein Leben zu verändern. Dann habe ich angefangen, Hormone zu nehmen und zwei OPs gemacht. Mittlerweile habe ich den Körper einer Frau. Das ist für mich sehr schön“, verrät sie im Gespräch. „Vor allem, wenn ich in der Früh in den Spiegel schaue. Jetzt suche ich die Dame meines Herzens, die auch eine Transgender-Frau sein kann, aber nicht sein muss. Zwei Bräute in langen, schlichten Kleidern. Schön wäre das schon!“

René, 62, Brandschutzbeauftragter aus Oberösterreich, hat einen absoluten Lieblingssänger. Und das seit mehr als 30 Jahren. „Die Musik von Prince hat mich schon immer begeistert!“ erzählt der Linzer, der auch in seiner Wohnung prominent ein Bild des Sängers platziert hat. Den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ gewährt er Einblick in sein Privatleben, damit mit dem Alleinsein endlich Schluss ist und die Liebe wieder Einzug in sein Leben hält. Bald mit der Richtigen auf der Couch liegen und „Purple Rain“ von seinem Idol lauschen – das wär’ doch was! René hat zwei Kinder aus zwei langjährigen Beziehungen. Danach hatte er noch eine Verbindung mit einer Frau, die aber nach einigen Jahren in eine Freundschaft mündete. Die neue Partnerin in seinem Leben darf gerne ORF-Moderatorin Barbara Karlich ähneln. Denn für sie schwärmt der charmante Single-Mann von Herzen. „Die Barbara Karlich ist eine tolle Frau, sie hat eine super Ausstrahlung und eine tolle Stimme!“ Die Wünsche an die neue Frau in seinem Leben sind folgende: Lieb soll sie vor allem sein. René muss einfach spüren „die könnte es sein“, erzählt er im Gespräch. „Sie soll ein Kumpel sein, eine Liebhaberin und eine Vertraute. Ich suche eine Beziehung fürs Leben. Ich bin nach wie vor offen und glaube noch immer an die große Liebe!“ Das sind doch wohl die besten Voraussetzungen!

Helga, 58-jährige Kundenbetreuerin aus Salzburg, glaubt ganz fest an die wahre Liebe! Die lebensfrohe Flachgauerin wünscht sich einen Partner im Alter von Mitte 40 bis Mitte 50 – also ein bisschen jünger als sie selbst es ist. „Ich möchte gerne noch was erleben – einfach spontan auf einen Prosecco ans Meer fahren oder andere verrückte Dinge tun.“ Die Salzburger Powerfrau, geschieden und Mutter von zwei – mittlerweile erwachsenen – Kindern, wünscht sich einen ehrlichen und empathischen Mann an ihrer Seite. Helga mag Herren, die Männlichkeit ausstrahlen, aber trotzdem auch ihre einfühlsame Seite zeigen können. Seine weichen Züge sollte der Neue aber eher nicht unter einem Vollbart verstecken. Dreitagesbart oder Glattrasur findet die Kandidatin da schon viel besser! Und: „Breite Schultern und ein etwas trainierter Körper wären auch nicht schlecht. Muskeln schaut man ja gern an!“ Außerdem findet Helga schöne Hände erotisch. Eines ist für sie jedenfalls fix: „Die Pantscherl-Zeit ist vorbei! Ich will jetzt endlich einen, der zu mir gehört!“

Details zur 26. Staffel „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dacapo-Termine gibt es seit 16. Juli samstags um 9.50 Uhr in ORF 2 bzw. um 10.45 Uhr in 3sat.

Auf Flimmit (flimmit.at) sind die neuen Folgen von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ immer ab Dienstag zu sehen. Alle bisherigen Staffeln der beliebten TV-Partnerbörse gibt es ebenfalls zum Streamen auf Flimmit, ebenso wie die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ aus dem Jahr 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

