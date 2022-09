Sekt and the City

Es ist mir eine Freude, so viele erfolgreiche Frauen zusammenzubringen und auf diese Weise das Netzwerken zu fördern. Der Genuss von Sekt Austria bietet den perfekten Anlass dazu Kristina Sprenger

Wien (OTS) - Sekt Austria-Botschafterin Kristina Sprenger und das Österreichische Sektkomitee baten zum exklusiven Get-together für erfolgreiche Frauen aus Kultur, Wirtschaft und Politik.

Ein lauer Sommerabend im wunderbaren Ambiente der Schlumberger Kellerwelten und dem dazu gehörenden parkähnlichen Garten bei bestem Sekt Austria ausgewählter österreichischer Hersteller. Auf Initiative von Intendantin und Schauspielerin Kristina Sprenger traf sich eine ausgesuchte Runde an Business-Ladys zum Netzwerken sowie zum Kennenlernen der drei Kategorien von Sekt Austria. „Es ist mir eine Freude, so viele erfolgreiche Frauen zusammenzubringen und auf diese Weise das Netzwerken zu fördern. Der Genuss von Sekt Austria bietet den perfekten Anlass dazu“ , so Kristina Sprenger.

Erst im Herbst vergangenen Jahres wurde diese Bezeichnung für die Spitzenkategorie von österreichischem Sekt vorgestellt – zeitgleich mit der Inauguration von Kristina Sprenger als neue Sekt Austria Botschafterin, die in dieser Rolle somit auch Wegbereiterin für jene prickelnden Köstlichkeiten ist, die zu 100 Prozent aus Österreich kommen, geschützten Ursprungs sind (g.U.) und von einer eigenen Verkosterkommission qualitativ geprüft wurden.

Mehr als 30 erfolgreiche Frauen aus Kultur, Medien, Wirtschaft und Politik folgten der Einladung. Nach feierlichen Begrüßungsworten ging es zur Verkostung von Sekt Austria-Spezialitäten der Top-Hersteller Bründlmayer, Goldeck, Harkamp, Kattus, Malat, Regele, Schlumberger, Szigeti und Zantho in den drei Kategorien Sekt Austria, Sekt Austria Reserve und Sekt Austria Große Reserve. Zu den Damen und auch einigen Herren, die sich an diesem Abend auf die prickelnde Reise durch Österreich begaben, zählten u. a.: Petra Bohuslav (Wiener Staatsoper), Maria Großbauer (Abg. z. NR & Sekt Austria Botschafterin 2019), Inge Klingohr (Interspot), Elisabeth Himmer-Hirnigel (PR International), Niki Osl (miss lillys hats), Marika Lichter (Sängerin), Caroline Gabriele Ströck (Bäckerei Ströck), Mag. Alexandra Graski-Hoffmann (M.A.C. Hoffmann), Karin Weißenböck (Lebens.Med Zentrum), Annemarie Foidl (Angerer Alm & Sommelier Union Austria), Sylvia Marz-Wagner (SKYunlimited), Karin Weißenböck (Lebens.Med Zentrum), Viktoria Magenschab (Moorheilbad Harbach), Bettina Ullmann (Sektkellerei Schlumberger), Markus Graser (Sektkellerei Schlumberger), Michael Malat (Weingut Malat), Manfred Schmid (Sektkellerei Szigeti).

„Kristina Sprenger hat mit Sekt and the City wieder einmal vor Augen geführt, dass sie in allem, was sie tut, hochprofessionell ist. Frauen sind auch beim Einkauf von Schaumwein wichtige Entscheidungsträgerinnen. Eine fantastische Gelegenheit, in diesem Rahmen Sekt Austria mit seinen drei Kategorien vorzustellen“, freut sich Dagmar Gross, Geschäftsführerin des Österreichischen Sektkomitees.

Die kommenden prickelnden Termine sind das After Work „It’s Sekt o’clock“ am 17. Oktober in der Wiener Hofburg und der Tag des österreichischen Sekts am 22. Oktober, den die Hersteller mit individuellen Programmen begehen. www.oesterreichsekt.at

