Deutsch-Intensiv-Vorbereitungsprogramm für aus der Ukraine vertriebene Jugendliche

Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF) und Bildungsdirektion für Wien mit Programm zur sprachlichen Vorbereitung für kommendes Schuljahr

Wien (OTS) - Um aus der Ukraine vertriebenen Jugendlichen einen möglichst guten Start in das kommende Schuljahr zu ermöglichen, findet ein zweiwöchiges Deutsch-Intensiv-Vorbereitungsprogramm statt.

Der ÖIF richtet sich mit dem in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion für Wien gestalteten Angebot an Jugendliche ab 15 Jahren. Ziel des Deutsch-Intensiv-Vorbereitungsprogramms ist, sowohl Schülerinnen und Schüler als auch das Lehrpersonal zu entlasten und eine möglichst gute Vorbereitung für den Schulstart in Österreich zu ermöglichen.



Dafür erhalten die rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an zehn Standorten in ganz Wien noch bis 2. September Intensiv-Deutsch-Unterricht. In 20 Wochenstunden wird dabei in Kleingruppen zu maximal 20 Personen ein Fundament zum Erwerb der deutschen Sprache gelegt. Inhaltlicher Schwerpunkt des für die Jugendlichen kostenlosen Angebots ist die Auseinandersetzung mit Deutsch im Alltag.

Speziell für den Deutsch-Erwerb geschultes Fachpersonal

Um ideal auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen zu können, werden speziell geschulte Lehrkräfte eingesetzt. Die Pädagoginnen und Pädagogen, die das Programm im Auftrag des ÖIF durchführen, sind auf den Spracherwerb für Deutsch als Fremdsprache (DaF) beziehungsweise Deutsch als Zweitsprache (DaZ) spezialisiert und wurden zusätzlich vor Start des Intensiv-Vorbereitungsprogramms inhaltlich eingeschult.

Weitere Angebote zum Spracherwerb für aus der Ukraine Vertriebene

Neben dem Intensiv-Vorbereitungsprogramm bietet der ÖIF viele zusätzliche Angebote zum Spracherwerb. Speziell für Ukrainerinnen und Ukrainer wurde ein kostenloses Online-Angebot zum Deutschlernen entwickelt.

Der frei zugängliche Online-Kurs „Deutsch lernen: Erste Schritte in Österreich“ bietet Deutsch-Basiskenntnisse sowie wichtiges Orientierungswissen für das Leben in Österreich. In Kooperation mit den ukrainischen Universitäten Lemberg, Drohobych und Uschhorod finden außerdem laufend Deutschlern-Vorlesungen des ÖIF statt, die von akademisch qualifizierten Vortragenden geleitet werden.

Alle Infos zu den kostenlosen Online-Angeboten des ÖIF finden Interessierte hier.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

Mag.(FH) Siegfried Grobmann

Leiter Kommunikation

+43 17 10 12 03 322

siegfried.grobmann @ integrationsfonds.at

https://www.integrationsfonds.at